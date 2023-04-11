Мы проедем по Рицинскому реликтовому национальному парку. Увидим руины Бзыбской крепости и храма Х в. . Посетим водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», о которых ходят легенды. Доберемся до сказочного Голубого озера, побываем на знаменитом Юпшарском каньоне и чудесном озере Рица. А по пути мы насладимся местными винами Абхазии и попробуем вкусный горный мёд.

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