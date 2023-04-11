Высокогорное озеро Рица

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Ответы на вопросы
Мы проедем по Рицинскому реликтовому национальному парку. Увидим руины Бзыбской крепости и храма Х в. . Посетим водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», о которых ходят легенды.

Доберемся до сказочного Голубого озера, побываем на знаменитом Юпшарском каньоне и чудесном озере Рица. А по пути мы насладимся местными винами Абхазии и попробуем вкусный горный мёд.
Высокогорное озеро Рица
Высокогорное озеро Рица
Высокогорное озеро Рица
Высокогорное озеро Рица
Высокогорное озеро Рица
Высокогорное озеро Рица
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:

  • Руины Бзыбской крепости и храма Х в.
  • Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Мы проедем по Рицинскому реликтовому национальному парку. Увидим руины Бзыбской крепости и храма Х в. . Посетим водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», о которых ходят легенды. Доберемся до сказочного Голубого озера, побываем на знаменитом Юпшарском каньоне и чудесном озере Рица. А по пути мы насладимся местными винами Абхазии и попробуем вкусный горный мёд. Каждый наш гид индивидуален, со своим чувством юмора и профессионализмом.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешая экскурсия
  • Экскурсия на транспорте
  • Гид-экскурсовод
  • Дегустация вина
Что не входит
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по месту проживания туриста
Завершение: Место окончания по месту проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Место встречи по месту жительства. После брони вы напрямую связываетесь с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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