Мы проедем по Рицинскому реликтовому национальному парку. Увидим руины Бзыбской крепости и храма Х в. . Посетим водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», о которых ходят легенды.
Доберемся до сказочного Голубого озера, побываем на знаменитом Юпшарском каньоне и чудесном озере Рица. А по пути мы насладимся местными винами Абхазии и попробуем вкусный горный мёд.
Доберемся до сказочного Голубого озера, побываем на знаменитом Юпшарском каньоне и чудесном озере Рица. А по пути мы насладимся местными винами Абхазии и попробуем вкусный горный мёд.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Руины Бзыбской крепости и храма Х в.
- Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Мы проедем по Рицинскому реликтовому национальному парку. Увидим руины Бзыбской крепости и храма Х в. . Посетим водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», о которых ходят легенды. Доберемся до сказочного Голубого озера, побываем на знаменитом Юпшарском каньоне и чудесном озере Рица. А по пути мы насладимся местными винами Абхазии и попробуем вкусный горный мёд. Каждый наш гид индивидуален, со своим чувством юмора и профессионализмом.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешая экскурсия
- Экскурсия на транспорте
- Гид-экскурсовод
- Дегустация вина
- Что не входит
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по месту проживания туристаЗавершение: Место окончания по месту проживания туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Место встречи по месту жительства. После брони вы напрямую связываетесь с гидом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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