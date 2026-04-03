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Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон

Посетите озеро Рица и Новый Афон: индивидуальная экскурсия из Гагры
Приглашаю вас увидеть живописное озеро Рица, достопримечательности и знаковые места Нового Афона.

Озеро очарует вас своей красотой, а в Новом Афоне увидите святые места, рукотворный водопад и карстовые пещеры.
5
7 отзывов
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон

Описание экскурсии

Что вас ждет Совместим в одной поездке наслаждение живописными видами абхазской природы с посещением духовного центра Кавказа. Озеро Рица По пути к озеру вы увидите водопады, отвесные скалы каньонов, горные реки и тропическую растительность. У озера время как-будто замирает, здесь господствует атмосфера покоя и легкости. Вы сможете осмотреть легендарное озеро и сделать множество снимков на память. Новый Афон Вы прогуляетесь по Приморскому парку, увидите «сказочную» станцию Псырцха, рукотворный водопад, побываете в храме Симона Канонита и Новоафонском монастыре. В Новоафонской карстовой пещере увидите галерею каменных цветов, окаменевшие водопады и подземное озеро. Я расскажу вам об истории, культуре и традициях Абхазии, поведаю легеды и раскрою тайны здешних мест. Важная информация: В путешествии будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Рица
  • Храм Симона Канонита
  • Новоафонский монастырь
  • Приморский парк
  • Новоафонская пещера
  • Вокзал Псырцха
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в пещеру 1000 руб. /чел.,
  • Входной билет в Рицинский парк: взрослый - 1000 руб., дети до 8 лет - бесплатно
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Завершение: Гагра
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В путешествии будем много ходить
  • Поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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3
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1
О
Всем доброго время суток.
Планировали поездку на март ещё в январе, соответственно заказывали и экскурсию тоже в январе.
Нашим экскурсоводом был Адгур. Приятный мужчина, чистая машина, Адгур - интересный собеседник, поддерживает разговор
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на любую тему, много интересного узнали об Абхазии и традициях народа. Очень интересно. Нисколько не пожалели, что заказали индивидуальную экскурсию, так как останавливались где нам понравится, фотографировались у каждого столба,🙂 и никто нас не дёргал, что нужно спешить, торопиться и т. д. А ещё, Адгур угощал нас собственноручно свареным кофе на песке. Великолепный кофе!
От всей души благодарим Вас, Адгур.

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Д
Это было эмоциональное путешествие, главное закрыт Гештальд с поездкой на озеро Рица! Посетили Новый Афон, но самое главное наш уважаемый Гид показал нам Ново Афонские Пешеры, это очень интересное место, такое только в фильмах, метро внутри горы и подземные озера!!!
Большое спасибо за интересные исторические справки про Абхазию! И отдельное спасибо Адгуру за интересные беседы!
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Н
Отличное экскурсия) все понравилось:)
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Н
Отличное экскурсия) все понравилось:)
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В
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А
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