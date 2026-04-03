Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас увидеть живописное озеро Рица, достопримечательности и знаковые места Нового Афона.



Озеро очарует вас своей красотой, а в Новом Афоне увидите святые места, рукотворный водопад и карстовые пещеры. 5 7 отзывов

Адгур Ваш гид в Гагре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Совместим в одной поездке наслаждение живописными видами абхазской природы с посещением духовного центра Кавказа. Озеро Рица По пути к озеру вы увидите водопады, отвесные скалы каньонов, горные реки и тропическую растительность. У озера время как-будто замирает, здесь господствует атмосфера покоя и легкости. Вы сможете осмотреть легендарное озеро и сделать множество снимков на память. Новый Афон Вы прогуляетесь по Приморскому парку, увидите «сказочную» станцию Псырцха, рукотворный водопад, побываете в храме Симона Канонита и Новоафонском монастыре. В Новоафонской карстовой пещере увидите галерею каменных цветов, окаменевшие водопады и подземное озеро. Я расскажу вам об истории, культуре и традициях Абхазии, поведаю легеды и раскрою тайны здешних мест. Важная информация: В путешествии будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Рица

Храм Симона Канонита

Новоафонский монастырь

Приморский парк

Новоафонская пещера

Вокзал Псырцха Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Входной билет в пещеру 1000 руб. /чел.,

Входной билет в Рицинский парк: взрослый - 1000 руб., дети до 8 лет - бесплатно

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде Завершение: Гагра Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация В путешествии будем много ходить

Поэтому пригодится удобная одежда и обувь по погоде Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.