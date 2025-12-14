Водная прогулка
В трендеК водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
«Вы пройдёте верхом по Бзыбскому ущелью — среди мшистых стволов и густых крон»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
16 дек в 06:00
1540 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборАбхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Погрузитесь в историю Сухума, насладитесь природой Черниговки и расслабьтесь в термальных источниках Кындыг. Незабываемый день в Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Черниговка — карстовое горное ущелье»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
18 дек в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К Рицинскому ущелью - из Гагры
Вас ждёт захватывающее путешествие в Рицинский национальный парк. Откройте для себя древние цивилизации и легенды, окружающие озеро Рица
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Абхазией: термальные источники и ущелье Черниговка
Начало: Ваш адрес в Гагре
«Ущелье Черниговка Черниговка – это уникальное место по своей красоте и атмосфере, где в ущелье находится необычный ресторан, расположенный среди огромных известняковых валунов, омываемых чистыми и холодными водами»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Воды Кындыга и ущелье Черниговка - из Гагры
Откройте для себя уникальные термальные источники Кындыга и живописное ущелье Черниговка. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и природной красоты
Начало: В месте вашего проживания в Цандрипше, Гагре, Алах...
«А затем мы отправимся в ущелье Черниговка, чтобы полюбоваться субтропиками»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:30
Завтра в 09:30
18 дек в 09:30
2000 ₽ за человека
