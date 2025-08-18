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Прогулка к дельфинам - на сапбордах

Насладитесь живописной прогулкой на сапборде по Чёрному морю. Возможность увидеть дельфинов и получить фото и видео в подарок
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность отправиться в увлекательное плавание на сапборде по Чёрному морю. Вы сможете выбрать утреннее или вечернее время, чтобы насладиться красотой морской глади. Опытный инструктор обеспечит безопасность
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и обучение, а на воде вас ждёт ароматный кофе. Главная изюминка - возможность встретить дельфинов, которые часто резвятся поблизости. Прогулка подходит даже для новичков, а фото и видео с вами останутся на память

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐬 Встреча с дельфинами
  • 🌅 Утренние и вечерние прогулки
  • ☕ Кофе на воде
  • 📸 Фото и видео в подарок
  • 🛟 Безопасность и комфорт
  • 🏄‍♂️ Подходит для новичков

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
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июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для прогулки на сапбордах в Гагре - с мая по сентябрь. В эти месяцы море спокойное, а погода тёплая и комфортная. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к более прохладной воде. В зимние месяцы прогулки возможны, но стоит учитывать более низкие температуры и необходимость дополнительной одежды.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Прогулка к дельфинам - на сапбордах
Прогулка к дельфинам - на сапбордах
Прогулка к дельфинам - на сапбордах

Что можно увидеть

  • Чёрное море

Описание экскурсии

Утренняя прогулка

Встреча рассвета в море, умиротворение и спокойная вода.

Комфорт и безопасность

  • Обучение и сопровождение опытного инструктора
  • Безопасность: спасательные жилеты обязательны, выход в море под контролем
  • В подарок — фотографии и видео с прогулки
  • Чай или кофе прямо на воде

Тайминг

  • 6:30 — сбор участников, трансфер
  • 6:50 — встреча на сап-станции, выдача оборудования
  • 7:00 — инструктаж и подготовка
  • 7:15 — выход в море
  • 9:00 — завершение прогулки

Организационные детали

Что взять с собой:

  • удобную одежду: шорты, футболку, кепку
  • солнцезащитный крем
  • воду
  • телефон — для него предоставим водонепроницаемый чехол

C вами будет один из инструкторов-сопровождающих из нашей команды.

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2975 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старой Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона
Илона — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 282 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мне все понравилось, девушки инструкторы Анастасия и Ирина найдут подход к любому человеку в группе. Дельфинов увидели несколько раз. Виды открываются потрясающие, красивая локация.
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