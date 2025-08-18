Эта экскурсия предлагает уникальную возможность отправиться в увлекательное плавание на сапборде по Чёрному морю. Вы сможете выбрать утреннее или вечернее время, чтобы насладиться красотой морской глади. Опытный инструктор обеспечит безопасность
6 причин купить эту экскурсию
- 🐬 Встреча с дельфинами
- 🌅 Утренние и вечерние прогулки
- ☕ Кофе на воде
- 📸 Фото и видео в подарок
- 🛟 Безопасность и комфорт
- 🏄♂️ Подходит для новичков
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки на сапбордах в Гагре - с мая по сентябрь. В эти месяцы море спокойное, а погода тёплая и комфортная. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к более прохладной воде. В зимние месяцы прогулки возможны, но стоит учитывать более низкие температуры и необходимость дополнительной одежды.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чёрное море
Описание экскурсии
Утренняя прогулка
Встреча рассвета в море, умиротворение и спокойная вода.
Комфорт и безопасность
- Обучение и сопровождение опытного инструктора
- Безопасность: спасательные жилеты обязательны, выход в море под контролем
- В подарок — фотографии и видео с прогулки
- Чай или кофе прямо на воде
Тайминг
- 6:30 — сбор участников, трансфер
- 6:50 — встреча на сап-станции, выдача оборудования
- 7:00 — инструктаж и подготовка
- 7:15 — выход в море
- 9:00 — завершение прогулки
Организационные детали
Что взять с собой:
- удобную одежду: шорты, футболку, кепку
- солнцезащитный крем
- воду
- телефон — для него предоставим водонепроницаемый чехол
C вами будет один из инструкторов-сопровождающих из нашей команды.
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2975 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старой Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 282 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мне все понравилось, девушки инструкторы Анастасия и Ирина найдут подход к любому человеку в группе. Дельфинов увидели несколько раз. Виды открываются потрясающие, красивая локация.
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