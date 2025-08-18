Эта экскурсия предлагает уникальную возможность отправиться в увлекательное плавание на сапборде по Чёрному морю. Вы сможете выбрать утреннее или вечернее время, чтобы насладиться красотой морской глади. Опытный инструктор обеспечит безопасность

и обучение, а на воде вас ждёт ароматный кофе. Главная изюминка - возможность встретить дельфинов, которые часто резвятся поблизости. Прогулка подходит даже для новичков, а фото и видео с вами останутся на память

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки на сапбордах в Гагре - с мая по сентябрь. В эти месяцы море спокойное, а погода тёплая и комфортная. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к более прохладной воде. В зимние месяцы прогулки возможны, но стоит учитывать более низкие температуры и необходимость дополнительной одежды.

Сейчас июнь — это идеальное время.