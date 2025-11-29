Сухум — город с историей в 2 500 лет, где античные руины соседствуют с советскими зданиями и шумной набережной.
На экскурсии вы раскроете его эволюцию сквозь эпохи: от греческой Диоскуриады до современного курорта. Увидите ботанический сад, обезьяний питомник, Театральную площадь и музей боевой славы. А завершите день дегустацией вина и мёда.
Описание экскурсии
Эта экскурсия — не просто поездка вдоль моря. Это день, когда история, природа и люди Абхазии соединятся в единый рассказ.
Маршрут и примерный тайминг
- Сухум (~1 час) — один из старейших городов Черноморья. Здесь когда-то жили греки, римляне и византийцы. Прогулка по его улицам наполнит вас ощущением непрерывности истории
- Ботанический сад (~ 30 минут), где растут деревья-гиганты, пережившие войны и революции. А рядом — уникальный обезьяний питомник (~ 30 минут), где наука и детское удивление встречаются лицом к лицу
- Набережная Махаджиров (~ 20 минут) — место, где хочется остановиться: шум прибоя, аромат кофе и каштанов, тёплое солнце и неторопливый ритм города
- Театральная площадь (~20 минут) — грифоны-стражи напомнят о легендах и придадут прогулке особый шарм
- В музее боевой славы (~ 40 минут) вы прикоснётесь к новейшей трагической истории и поймёте, через что прошёл этот край
- Дегустация домашнего вина, мёда и хлеба (~ 30 минут) завершит день с лёгкой радостью и теплом
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер, дегустация, сопровождение гида
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в ботанический сад, обезьяний питомник и музей боевой славы — всего 900 ₽ с каждого
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту размещения
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 187 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».
