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Сухум, Черниговка и Кындыг - из Гагры

Отправиться в путешествие по восточной Абхазии - и отдохнуть в термах
Мы заберём вас из Гагры или близких курортов, а затем пересечём границу. Вы побываете в Сухуме, посетите Драндский собор и прогуляетесь по ущелью Черниговка.

Насыщенный день завершится в источниках Кындыг, где можно расслабиться в грязевых бассейнах и минеральных ваннах.
Сухум, Черниговка и Кындыг - из Гагры
Сухум, Черниговка и Кындыг - из Гагры
Сухум, Черниговка и Кындыг - из Гагры

Описание экскурсии

Примерный тайминг

5:30–6:30 — сбор путешественников

6:30–7:00 — прохождение границы

Встреча сопровождающего и переход пограничного контроля России и Абхазии.

7:00–7:15 — посадка в транспорт

Распределение по местам, инструктаж по технике безопасности и особенностям связи в роуминге.

7:15–7:50 — Гагра

Парк принца Ольденбургского, фотостоп у ресторана «Гагрипш».

7:50–8:20 — дорога в сторону Юпшарского каньона

8:20–8:50 — завтрак (чай, сахар, хлеб, сыр)

8:50–9:30 — дегустация

Вино, чача, коньяк, бальзамы, мясо и сыр местного производства.

9:30–11:30 — дорога в Сухум

11:30–12:30 — Сухум

Набережная Махаджиров, фонтан с золотыми грифонами, кафе «Брехаловка».

12:30–14:00 — дорога и обед в кафе (по желанию)

14:00–14:20 — дорога в Черниговку

14:20–15:00 — Черниговка

Прогулка по экологическому маршруту, горная река Малая Мачара, водопады.

15:00–15:30 — дорога в Дранду

15:30–16:00 — Драндский собор

Храм Успения Божьей Матери — одна из древнейших христианских построек Абхазии с мироточащей иконой, святой источник и купель. По желанию — подъём на Сухумском фуникулёре.

16:00–16:30 — дорога в Очамчырский район

16:30–18:00 — Кындыг

Термальные источники: горячие минеральные ванны, грязевые бассейны, гидромассаж.

18:00–20:30 — дорога к границе, прохождение и санитарные остановки по пути

20:30–21:30 — возвращение

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (обязательные)

  • Кындыг: 400 ₽ за чел., дети до 11 лет — 300 ₽
  • Черниговка: 400 ₽ за чел., дети до 11 лет — 300 ₽

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед: средний чек от 800 ₽ за чел.
  • Драндский собор, купель, святой источник: 300 ₽ за чел.
  • Село Лыхны и храм: 300 ₽ за чел.
  • Фуникулёр (смотровая площадка с видом на Сухум): 300 ₽ за чел.
  • Качели: от 1000 ₽ за чел.
  • Зиплайн: от 1000 ₽ за чел.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (Гагрская колоннада, Гагра)1200 ₽
Взрослый (Гагрская колоннада, Гагра)1600 ₽
Пенсионный (Гагрская колоннада, Гагра)1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гагрской колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 167 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

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