Крепости и курорты, озёра и каньоны, пещеры и храмы — Абхазия удивительно многогранна. За один день вы познакомитесь с ней с разных сторон.
Оцените красоту озера Рицы и полюбуетесь средневековым храмом Симона Кананита, прогуляетесь по залам Новоафонской пещеры, попробуете абхазский мед и проникнетесь духом этих мест.
Оцените красоту озера Рицы и полюбуетесь средневековым храмом Симона Кананита, прогуляетесь по залам Новоафонской пещеры, попробуете абхазский мед и проникнетесь духом этих мест.
Описание экскурсии
Нескучное путешествие по Абхазии
В наш маршрут войдут самые знаковые локации республики. Вы увидите:
- Горное озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров
- Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле. Вы исследуете большой монастырский комплекс и проникнетесь его историей и атмосферой
- Голубое озеро — ещё одно достояние Рицинского национального парка
- Юпшарский каньон, или, как его называют, «каменный мешок» — дух захватывает от опасности этого места
- Живописную реку Бзыбь, сохранившую первозданный вид
- Пасеку «Медовый двор» — здесь вы сможете оценить вкус абхазского горного мёда
- Храм Симона Кананита — памятник средневекового зодчества.
- Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших пещер, открытых к посещению в мире
- Старую Гагру — вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями и прогулка по приморскому парку
Наше большое путешествие по Абхазии поможет вам лучше понять эту маленькую и прекрасную республику и прикоснуться к судьбам её жителей.
Организационные детали
- Поездка проводится для путешественников старше 4 лет
- В Новоафонском монастыре понедельник — выходной
- В Новоафонской пещере с 01.10.2025 выходные по понедельникам, а с 01.11.2025 она работает в зимнем режиме. Выходные дни: понедельник, вторник, пятница
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Обязательная доплата:
- в Рицинский национальный парк (взрослый — 700 ₽, детский (8-12 лет) — 200 ₽, дети до 8 лет — бесплатно)
- Вход в Новоафонскую пещеру: взрослый — 700 ₽, дети до 8 лет — бесплатно
- Входные билеты на дачу Сталина: взрослый — 250 ₽, детский — 100 ₽
- У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с человека
- По желанию возможно посетить города Пицунда (2000 ₽ за группу) и Сухум (4000 ₽ за группу)
- Обзорная экскурсия с посещением смотровых площадок в окрестностях о. Рица — 2000 ₽ за группу (недоступно в зимний сезон)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 5706 туристов
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 окт 2025
Прошло уже несколько дней, а эмоции от экскурсии переполняют. Когда такие потрясающие виды природы сопровождаются информацией и уникальными фактами-это останется в памяти навсегда. Нам очень повезло с гидом. Астамур оказался
О
Олег
8 сен 2025
Экскурсия началась в назначенное время, по ходу экскурсии гид подстраивался под нас. Все отлично!
А
Анохина
17 июн 2025
Экскурсия была великолепна!!! Столько эмоций, столько впечатлений! Всем кто первый раз в Абхазии, нужно посетить обязательно)))))
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к озеру Рица и водопадам
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: В Гагре или по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
17 600 ₽
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
1200 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборНезабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8981 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.