Такая разная Абхазия (из Гагры)

Отправиться в Страну Души, минуя пограничные пробки, и впечатлиться красотой её природы и памятников
Крепости и курорты, озёра и каньоны, пещеры и храмы — Абхазия удивительно многогранна. За один день вы познакомитесь с ней с разных сторон.

Оцените красоту озера Рицы и полюбуетесь средневековым храмом Симона Кананита, прогуляетесь по залам Новоафонской пещеры, попробуете абхазский мед и проникнетесь духом этих мест.
5
3 отзыва
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30

Описание экскурсии

Нескучное путешествие по Абхазии

В наш маршрут войдут самые знаковые локации республики. Вы увидите:

  • Горное озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров
  • Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле. Вы исследуете большой монастырский комплекс и проникнетесь его историей и атмосферой
  • Голубое озеро — ещё одно достояние Рицинского национального парка
  • Юпшарский каньон, или, как его называют, «каменный мешок» — дух захватывает от опасности этого места
  • Живописную реку Бзыбь, сохранившую первозданный вид
  • Пасеку «Медовый двор» — здесь вы сможете оценить вкус абхазского горного мёда
  • Храм Симона Кананита — памятник средневекового зодчества.
  • Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших пещер, открытых к посещению в мире
  • Старую Гагру — вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями и прогулка по приморскому парку

Наше большое путешествие по Абхазии поможет вам лучше понять эту маленькую и прекрасную республику и прикоснуться к судьбам её жителей.

Организационные детали

  • Поездка проводится для путешественников старше 4 лет
  • В Новоафонском монастыре понедельник — выходной
  • В Новоафонской пещере с 01.10.2025 выходные по понедельникам, а с 01.11.2025 она работает в зимнем режиме. Выходные дни: понедельник, вторник, пятница
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Обязательная доплата:

  • в Рицинский национальный парк (взрослый — 700 ₽, детский (8-12 лет) — 200 ₽, дети до 8 лет — бесплатно)
По желанию:
  • Вход в Новоафонскую пещеру: взрослый — 700 ₽, дети до 8 лет — бесплатно
  • Входные билеты на дачу Сталина: взрослый — 250 ₽, детский — 100 ₽
  • У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с человека
  • По желанию возможно посетить города Пицунда (2000 ₽ за группу) и Сухум (4000 ₽ за группу)
  • Обзорная экскурсия с посещением смотровых площадок в окрестностях о. Рица — 2000 ₽ за группу (недоступно в зимний сезон)

Астамур
Астамур — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 5706 туристов
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии,
читать дальше

с удовольствием открываю для своих путешественников самые красивые уголки Абхазии. Путешествия для меня — не просто работа, а настоящая страсть, и я всегда стремлюсь поделиться этой любовью с теми, кто присоединился к моим поездкам. Вместе с моей небольшой командой мы стараемся не только показать красоты нашей республики, но и погрузить гостей в её атмосферу и помочь проникнуться её культурой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Екатерина
28 окт 2025
Прошло уже несколько дней, а эмоции от экскурсии переполняют. Когда такие потрясающие виды природы сопровождаются информацией и уникальными фактами-это останется в памяти навсегда. Нам очень повезло с гидом. Астамур оказался
читать дальше

прекрасным рассказчиком, хранителем языка, традиций и легенд абхазского народа. Поразили его обширные познания не только в географии, но и в истории, культуре, архитектуре, религии, кулинарии. Мы очень довольны как организацией экскурсии так и информационной подачей.

О
Олег
8 сен 2025
Экскурсия началась в назначенное время, по ходу экскурсии гид подстраивался под нас. Все отлично!
А
Анохина
17 июн 2025
Экскурсия была великолепна!!! Столько эмоций, столько впечатлений! Всем кто первый раз в Абхазии, нужно посетить обязательно)))))

