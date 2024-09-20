Пляж Белые Скалы – туры в Гагре

Найдено 4 тура в категории «Пляж Белые Скалы» в Гагре, цены от 48 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
На машине
5 дней
1 отзыв
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
На машине
Конные прогулки
Джиппинг
5 дней
2 отзыва
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
5 мая в 08:00
31 мая в 08:00
49 500 ₽ за человека
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
На машине
4 дня
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, точное время - по до...
4 июл в 17:30
48 000 ₽ за человека
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
На машине
5 дней
-
20%
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
20 июл в 12:00
25 авг в 12:00
53 500 ₽66 875 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    20 сентября 2024
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    Тур отличный! Гид и команда супер!
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  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
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    показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))

    Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивымиРоман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми
  • К
    Ксения
    10 октября 2023
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
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    видом из окон. Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии. Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно. Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах. У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Пляж Белые Скалы»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
  2. В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
  3. Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
  4. Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Какие места ещё посмотреть в Гагре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Ресторан «Гагрипш»
  4. Новоафонский монастырь
  5. Голубое озеро
  6. Белые скалы
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Ущелье Черниговка
Сколько стоит тур в Гагре в апреле 2025
Сейчас в Гагре в категории "Пляж Белые Скалы" можно забронировать 4 тура от 48 000 до 53 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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