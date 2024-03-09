Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, точное время - по до...
4 июл в 17:30
48 000 ₽ за человека
-
10%
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
18 апр в 08:00
25 апр в 08:00
46 800 ₽
52 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталия9 марта 2024Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Ресторан «Гагрипш»»
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