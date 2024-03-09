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Авторский тур
5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Затем поедем к Белым скалам, выглядящим особенно эффектно на фоне лазурных морских вод»
21 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
35 700₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
«Затем отправимся на Белые скалы, напоминающие мрамор»
21 июля в 12:00
12 авг в 12:00
5937547 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия9 марта 2024Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Белые скалы»
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