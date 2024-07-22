Многие туристы, посещающие Большую Рицу не знают, что у нее есть «младшая сестренка» — Рица Малая, до которой надо добираться пешком в гору. Мы отправимся к этому горному озеру, расположеннму в бассейне реки Юпшара в 5 км западнее озера Большая Рица и выше на 365 м. Озеро расположено у подножия горы Пшегишха (2218 м.) на высоте 1235 м.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Малая Рица
Малая Рица — горное озеро, расположенное в бассейне реки Юпшара в 5 км. западнее озера Большая Рица и выше на 365 м. Озеро расположено у подножия горы Пшегишха (2218 м.) на высоте 1235 м. Распространена версия о том, что озеро было образовано в результате обвала части горы Пшегишха, который перегородил сток вод, запрудив горную котловину. Вода здесь очень прозрачная — видимость достигает 18 метров, но купаться здесь нельзя,так как это место является национальным парком.
А Вы слышали о Малой Рице? Поехали с нами!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Малая Рица
- Достопримечательности Рицинского Реликтового Национального Парка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор в РРНП
- Обед
- Прокат лодки
- Личные дополнительные расходы
- Трансфер из любой другой точки Абхазии (кроме Гагры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договримся в ходе бронирования
Завершение: Там же где встретимся, либо как договоримся
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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