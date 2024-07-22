Малая Рица

Малая Рица — горное озеро, расположенное в бассейне реки Юпшара в 5 км. западнее озера Большая Рица и выше на 365 м. Озеро расположено у подножия горы Пшегишха (2218 м.) на высоте 1235 м. Распространена версия о том, что озеро было образовано в результате обвала части горы Пшегишха, который перегородил сток вод, запрудив горную котловину. Вода здесь очень прозрачная — видимость достигает 18 метров, но купаться здесь нельзя,так как это место является национальным парком.

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