Музеи и искусство Гагры

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Гагре, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Абхазские выходные с традиционным застольем: 5 городов и природа
На автобусе
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем: 5 городов и природа
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
7 мар в 10:15
24 900 ₽ за человека
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
На машине
4 дня
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, 14:00
22 ноя в 16:00
56 000 ₽ за человека
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
На машине
3 дня
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
31 окт в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 56 000.
