Абхазские выходные с традиционным застольем

Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Приглашаем отдохнуть в гостеприимной Абхазии.

Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица.

У вас будет возможность побывать на настоящем абхазском застолье под аккомпанемент кавказских мелодий в исполнении фольклорного ансамбля. Также погуляем по Ботаническому саду и заглянем на дачу И. В. Сталина.
Абхазские выходные с традиционным застольем
Абхазские выходные с традиционным застольем
Абхазские выходные с традиционным застольем
Ближайшие даты:
8
мар
Время начала: 11:15

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в отеле «Гранд-отель Абхазия». Размещение 2-местное, 1-местное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 абхазское застолье, ужины и остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Гагра и Пицунда

Встретим вас у ж/д вокзала Адлера или аэропорта Сочи и отвезём в Гагру. Затем прогуляемся по самому абхазскому курорту. Пройдёмся по атмосферным улочкам исторического центра и парку принца Ольденбургского, побываем у колоннады и визитной карточки города — ресторана «Гагрипш».

После обеда поедем в уютную Пицунду, где посетим старинный Патриарший собор, возведённый в честь Апостола Андрея Первозванного. Разместимся в отеле, затем останется свободное время.

Гагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и Пицунда
2 день

Сухум, Новый Афон и Лыхны

Позавтракав в отеле, отправимся гулять по столице Абхазии — Сухуму — с живописной набережной и множеством фонтанов. Далее направимся к Ботаническому саду, которому более 160 лет.

Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом.

После заглянем в село Лыхны, давшее название вину. Пройдёмся по поляне и осмотрим храм Успения Богородицы 8 века. Вечером нас ждёт щедрое абхазское застолье в сопровождении фольклорного ансамбля, который исполнит кавказские песни и лезгинку.

Сухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и Лыхны
3 день

Озеро Рица

После завтрака освободим номера и поедем в красивейшее место — к озеру Рица. По дороге увидим развалины Бзыбского храма, водопады Девичье и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон. После обеда национальным блюдами вблизи Рицы отвезём вас к ж/д вокзалу Адлера или аэропорту Сочи, по пути заглянем на дачу И. В. Сталина.

Озеро РицаОзеро РицаОзеро РицаОзеро Рица

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда, 1 застолье
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сочи и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11:15 или аэропорт Сочи, 12:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Адлера или аэропорт Сочи, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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