Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица.
У вас будет возможность побывать на настоящем абхазском застолье под аккомпанемент кавказских мелодий в исполнении фольклорного ансамбля. Также погуляем по Ботаническому саду и заглянем на дачу И. В. Сталина.
мар
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Гранд-отель Абхазия». Размещение 2-местное, 1-местное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 абхазское застолье, ужины и остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Гагра и Пицунда
Встретим вас у ж/д вокзала Адлера или аэропорта Сочи и отвезём в Гагру. Затем прогуляемся по самому абхазскому курорту. Пройдёмся по атмосферным улочкам исторического центра и парку принца Ольденбургского, побываем у колоннады и визитной карточки города — ресторана «Гагрипш».
После обеда поедем в уютную Пицунду, где посетим старинный Патриарший собор, возведённый в честь Апостола Андрея Первозванного. Разместимся в отеле, затем останется свободное время.
Сухум, Новый Афон и Лыхны
Позавтракав в отеле, отправимся гулять по столице Абхазии — Сухуму — с живописной набережной и множеством фонтанов. Далее направимся к Ботаническому саду, которому более 160 лет.
Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом.
После заглянем в село Лыхны, давшее название вину. Пройдёмся по поляне и осмотрим храм Успения Богородицы 8 века. Вечером нас ждёт щедрое абхазское застолье в сопровождении фольклорного ансамбля, который исполнит кавказские песни и лезгинку.
Озеро Рица
После завтрака освободим номера и поедем в красивейшее место — к озеру Рица. По дороге увидим развалины Бзыбского храма, водопады Девичье и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон. После обеда национальным блюдами вблизи Рицы отвезём вас к ж/д вокзалу Адлера или аэропорту Сочи, по пути заглянем на дачу И. В. Сталина.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 2 обеда, 1 застолье
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Сочи и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽