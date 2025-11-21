Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Отправляемся в насыщенное путешествие по живописным горным ландшафтам, древним святыням и природным чудесам.
Вы посетите Белые скалы, колоннаду Гагры и отправитесь по живописной дороге к Рице, делая остановки у водопадов, каньона, читать дальше
крепости. Увидите дачу Сталина и пообедаете с видом на высокогорное озеро.
Побываете в Новом Афоне: осмотрите монастырь, прогуляетесь по подземным залам крупнейшей пещеры, полюбуетесь водопадом и Приморским парком, а в завершение расслабитесь в тёплом сероводородном источнике. Также исследуете окрестности Гудауты.
Вас ждут вековые платаны, древние храмы, памятники истории и архитектуры, руины княжеского дворца, форелевое хозяйство, скальный монастырь и один из крупнейших дольменов Кавказа.
С собой берите 2 купальника, полотенце, резиновые тапочки, тёплую одежду, одевайте удобную обувь, желательно непромокаемое что-то на случай дождя, что-то лёгкое на день, если будет тепло, перепады температуры могут быть до 20 градусов.
Программа тура по дням
1 день
Белые скалы, озеро Рица и горные панорамы
Выезд в 9:00 от КПП Псоу. Первой остановкой станут Белые скалы на побережье Чёрного моря — необычные, сглаженные морем породы с приятной на ощупь поверхностью.
Далее — колоннада и ресторан «Гагрипш» в Гагре, известные архитектурные символы Абхазии. Затем доберёмся к озеру Рица. По дороге — остановка в магазине фермерских продуктов: по желанию можно попробовать и приобрести вино, чачу, сыры, мёд, специи.
Далее мы увидим Бзыбскую крепость (9–11 век), водопад Девичьи слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопад Мужские слёзы, Чабгарский карниз и посетим несколько смотровых точек.
На берегу озера Рица будет обед из форели, после чего — посещение Молочного и Птичьего водопадов, дачи Сталина. Зимой Птичий водопад и дача могут быть недоступны.
Возможно посещение Гегского водопада за доплату — по согласованию и при подходящих условиях.
Размещение, ужин и ночлег — на базе отдыха «Страна Души» в селе Аацы.
2 день
Новый Афон: монастырь, пещера и Приморский парк
После завтрака выезд в 9:00 из села Аацы. Первый пункт — Симоно-Кананитский монастырь (основан в 1875 году монахами из Старого Афона).
Затем — Новоафонская пещера. Маршрут внутри проходит через восемь залов с натёчными образованиями. Температура — около +15 градусов, желательно взять кофту.
После обеда — Новоафонский водопад (плотина 1882 года), старая платформа Псырцха, грот Симона Кананита и рынок сувениров.
Прогулка по Приморскому парку, разбитому монахами в конце 19 века. Здесь живописные аллеи, скульптуры, пруды, птичник.
Завершим день в сероводородном источнике Цкуара — купание и травяной чай с мёдом.
При желании возможна поездка на абхазское застолье в село Дурипш (за доплату).
Ужин и ночёвка на базе «Страна Души» в селе Аацы.
3 день
Гудаута, древние храмы и дольмены
Выезд в 9:30 из Аацы. Начнём с вековых платанов села Ачандара — деревьев возрастом до 900 лет.
Затем — крепость Абахуаца (6–8 век), построенная на скале в селе Абгархук.
В Гудауте увидим памятник махаджирам — каменный корабль на набережной, посвящённый вынужденному переселению горцев.
Следующий пункт — село Лыхны: храм Успения Богородицы (10–11 век) с фресками 14 века и руины дворца Чачба (10 век).
Обед в кафе Гудауты.
После — форелевое хозяйство с прудами и Отхарский скальный монастырь (12 век), вырубленный на высоте около 50 метров.
Завершим день у дольменного комплекса в селе Отхара. Один из дольменов — крупнейший в Абхазии и входит в число самых больших на Кавказе.
Возвращение к границе с Россией. Возможны корректировки маршрута в зависимости от погоды, без сокращения программы.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 2 ужина
Трансфер от/до КПП
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Дегустация
Что не входит в цену
Переезд до КПП и вашего города и обратно
Остальное питание
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые свободные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, 9:00
Завершение: КПП «Псоу», 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Приветствую!
Наша команда — это я, Виктория, и мой брат Астан. Рада знакомству.
Я переехала из Питера в Абхазию в 2015 году, устала от города и суеты и нашла то, о чём читать дальше
всегда мечтала — покой, тишину, красоту и душевность. Я искренне полюбила эту страну с её богатой культурой и великолепной природой.
Обожаю путешествовать по стране, посещать её многочисленные достопримечательности и с некоторого времени стала возить на экскурсии людей.
Приглашаю и вас прокатиться со мной по сказочной Абхазии, вдохнуть её горный воздух, испить вкуснейшей воды, насладиться великолепными видами.
Астан — мой брат, помощник и правая рука, я могу доверить ему самое ценное и даже вас, мои уважаемые гости. Он родился и вырос в этих горах, имеет приличный стаж вождения, не употребляет ничего запретного, поэтому вы можете не беспокоиться о своей безопасности. Обладает скромностью и чувством юмора. Вместе мы покажем вам свою Абхазию!