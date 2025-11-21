Выезд в 9:00 от КПП Псоу. Первой остановкой станут Белые скалы на побережье Чёрного моря — необычные, сглаженные морем породы с приятной на ощупь поверхностью.

Далее — колоннада и ресторан «Гагрипш» в Гагре, известные архитектурные символы Абхазии. Затем доберёмся к озеру Рица. По дороге — остановка в магазине фермерских продуктов: по желанию можно попробовать и приобрести вино, чачу, сыры, мёд, специи.

Далее мы увидим Бзыбскую крепость (9–11 век), водопад Девичьи слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопад Мужские слёзы, Чабгарский карниз и посетим несколько смотровых точек.

На берегу озера Рица будет обед из форели, после чего — посещение Молочного и Птичьего водопадов, дачи Сталина. Зимой Птичий водопад и дача могут быть недоступны.

Возможно посещение Гегского водопада за доплату — по согласованию и при подходящих условиях.

Размещение, ужин и ночлег — на базе отдыха «Страна Души» в селе Аацы.