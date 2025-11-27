За день объедем главные достопримечательности республики. Заранее обсудим образы, ведь в поездке будем много фотографироваться.

Мы обязательно посетим: смотровую с потрясающей панорамой, Юпшарский каньон, подвесные мосты через реку Бзыбь, самшитовую и мховую рощи, Чабгарский карниз, озёра Голубое и Рица, водопады Девичьи и Мужские слёзы, Молочный и Птичий клюв, сады мандаринов и мимозы. По желанию побываем в замке принца Ольденбургского, на заброшенном вокзале, смотровой с качелями, даче Сталина, покатаемся на катамаране. А обедать будем в видовом ресторане в горах.