Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии

Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Отправляемся небольшой девичьей компанией в страну души — благоухающую мандаринами и мимозой Абхазию.

В поездке вас сопроводит фотограф, которая поможет на долгие годы сохранить яркие воспоминания и эмоции от поездки.

Из отпуска
вы привезёте не любительские, а профессиональные кадры на фоне визитных карточек республики: Юпшарского каньона, озера Рица, могучих гор, бушующих водопадов и цветущих садов.

А также ненадолго перевоплотитесь в настоящую диву: облачитесь в летящие платья, которые предоставит организатор, и окажетесь перед камерой в самых атмосферных локациях — у заброшенного замка, Белых скал, колоннады и ресторана «Гагрипш».

Уметь позировать необязательно — гид порекомендует лучшие ракурсы и постарается создать дружелюбную обстановку.

Ближайшие даты:
22
ноя
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к девичнику

Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала Сочи и доставим в отель в Гагре. Остаток дня будет свободен, а вечером соберёмся за ужином и познакомимся.

2 день

Визитные карточки Абхазии

За день объедем главные достопримечательности республики. Заранее обсудим образы, ведь в поездке будем много фотографироваться.

Мы обязательно посетим: смотровую с потрясающей панорамой, Юпшарский каньон, подвесные мосты через реку Бзыбь, самшитовую и мховую рощи, Чабгарский карниз, озёра Голубое и Рица, водопады Девичьи и Мужские слёзы, Молочный и Птичий клюв, сады мандаринов и мимозы. По желанию побываем в замке принца Ольденбургского, на заброшенном вокзале, смотровой с качелями, даче Сталина, покатаемся на катамаране. А обедать будем в видовом ресторане в горах.

3 день

Фотосессии

Сегодня у нас день фотосессий: наряжаемся в летящие платья и отправляемся в самые атмосферные локации. Мы сделаем кадры в заброшенном замке, на фоне Белых скал, колоннады и ресторана «Гагрипш». После обеда будет свободное время.

4 день

Возвращение домой

До полудня освободим номера, доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу Сочи и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение56 000 ₽
1-местное размещение59 998 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала Сочи
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-фотографом
  • Экскурсии по программе
  • Фотосессии (не менее 250 кадров всей поездки, 15 отретушированных снимков, полная готовность - до 3 недель)
  • Аренда платьев
Что не входит в цену
  • Билеты в Сочи и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты: замок принца Ольденбургского - 150 ₽, дача Сталина - 250 ₽, прогулка на катамаране - 300 ₽
  • Макияж и укладка для фотосессии от визажиста
  • Доплата за 1-местное размещение - 5500 ₽
  • После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо оплатить ещё 35% организатору напрямую (в день бронирования тура). Остальная часть - на месте
Место начала и завершения?
Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Гагре
Провела экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Ольга, я профессиональный фотограф. Работала в Москве, Риме, Венеции, Стамбуле. Последние 2 года живу в Каппадокии. Провожу следующие виды съёмок: свадебная, лав-стори, портретная, семейная, беременность. С радостью запечатлею на камеру значимые моменты вашей жизни.
