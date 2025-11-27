Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Отправляемся небольшой девичьей компанией в страну души — благоухающую мандаринами и мимозой Абхазию.
В поездке вас сопроводит фотограф, которая поможет на долгие годы сохранить яркие воспоминания и эмоции от поездки.
вы привезёте не любительские, а профессиональные кадры на фоне визитных карточек республики: Юпшарского каньона, озера Рица, могучих гор, бушующих водопадов и цветущих садов.
А также ненадолго перевоплотитесь в настоящую диву: облачитесь в летящие платья, которые предоставит организатор, и окажетесь перед камерой в самых атмосферных локациях — у заброшенного замка, Белых скал, колоннады и ресторана «Гагрипш».
Уметь позировать необязательно — гид порекомендует лучшие ракурсы и постарается создать дружелюбную обстановку.
Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала Сочи и доставим в отель в Гагре. Остаток дня будет свободен, а вечером соберёмся за ужином и познакомимся.
2 день
Визитные карточки Абхазии
За день объедем главные достопримечательности республики. Заранее обсудим образы, ведь в поездке будем много фотографироваться.
Мы обязательно посетим: смотровую с потрясающей панорамой, Юпшарский каньон, подвесные мосты через реку Бзыбь, самшитовую и мховую рощи, Чабгарский карниз, озёра Голубое и Рица, водопады Девичьи и Мужские слёзы, Молочный и Птичий клюв, сады мандаринов и мимозы. По желанию побываем в замке принца Ольденбургского, на заброшенном вокзале, смотровой с качелями, даче Сталина, покатаемся на катамаране. А обедать будем в видовом ресторане в горах.
3 день
Фотосессии
Сегодня у нас день фотосессий: наряжаемся в летящие платья и отправляемся в самые атмосферные локации. Мы сделаем кадры в заброшенном замке, на фоне Белых скал, колоннады и ресторана «Гагрипш». После обеда будет свободное время.
4 день
Возвращение домой
До полудня освободим номера, доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу Сочи и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала Сочи
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-фотографом
Экскурсии по программе
Фотосессии (не менее 250 кадров всей поездки, 15 отретушированных снимков, полная готовность - до 3 недель)
Аренда платьев
Что не входит в цену
Билеты в Сочи и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Входные билеты: замок принца Ольденбургского - 150 ₽, дача Сталина - 250 ₽, прогулка на катамаране - 300 ₽
Макияж и укладка для фотосессии от визажиста
Доплата за 1-местное размещение - 5500 ₽
После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо оплатить ещё 35% организатору напрямую (в день бронирования тура). Остальная часть - на месте
Место начала и завершения?
Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Гагре
Провела экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Ольга, я профессиональный фотограф. Работала в Москве, Риме, Венеции, Стамбуле. Последние 2 года живу в Каппадокии. Провожу следующие виды съёмок: свадебная, лав-стори, портретная, семейная, беременность. С радостью запечатлею на камеру значимые моменты вашей жизни.