М Мария

Очень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательные экскурсии, много интересной информации. Для составления впечатления о стране эта программа то что нужно! В общем было вкусно, красиво и интересно!) Отдельное спасибо за индивидуальный подход))