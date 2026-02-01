Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Программа включает все визитные карточки — оптимально для первого посещения! В Гагре вы увидите ресторан «Гагрипш», где бывали Бунин, Горький, Шаляпин, давно заброшенный Зимний театр, белоснежную колоннаду.
В Новом Афоне посетите читать дальше
монастырь Симона Кананита, послушаете шум рукотворного водопада, сделаете фото на фоне колоритной ж/д станции и лебедей Приморского парка.
Доберётесь до Сухума, чтобы выпить ароматного кофе в кафе «Брехаловка», и подниметесь к главному символу местных гор — озеру Рица.
Описание тура
Организационные детали
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов. Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Программа тура по дням
1 день
Белые скалы, Гагра, Рицинский реликтовый парк
В Гагре остановимся на смотровой, увидим заброшенный театр, колоннаду, парк.
Движемся дальше. На нашем пути встретятся развалины Бзыбской крепости, водопады Девичьи и Мужские слёзы, подвесной мост через реку Бзыбь. Заедем на пасеку и винодельню, сделаем паузу на обед.
Заедем к Голубому озеру и Чабгарскому карнизу. Доберёмся к главной визитной карточке Абхазии — Рице. Если захотите, можем посетить дачу Сталина (за доплату).
2 день
Новый Афон, Сухум
Наша первая цель на сегодня — Новый Афон. Мы увидим монастырь Симона Кананита, ж/д станцию и рукотворный водопад на реке Псырцха, Приморский парк с лебедями.
Потом поедем в столицу — Сухум. Выпьем кофе в «Брехаловке» и пообедаем в национальном кафе, пройдёмся по набережной, рассматривая фонтаны и эвкалипты.
Вечером доставим вас к месту старта.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-водителем
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Адлер и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Билет в Рицинский парк - 700 ₽ (дети младше 8 лет бесплатно)
Вход в Новоафонскую пещеру - 700 ₽ (дети младше 8 лет бесплатно)
Трансфер из Адлера / Красной Поляны / Сочи (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, время по договорённости. Также возможен трансфер из Адлера, Красной Поляны, Сочи за доплату
Завершение: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме Сочи и Красной Поляны), вечер. Также возможен трансфер в Адлер, Красную Поляну, Сочи за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 709 туристов
Мы команда гидов-водителей. Местные жители, очень любим свою Республику и хотим поделиться с вами этим большим чувством. Показать незабываемые достопримечательности, красоту природы. Путешествуем на комфортабельных минивэнах в мини-группах до 6-8 человек. Мы покажем вам самые топовые локации региона — и ваши социальные сети просто «лопнут» от обилия снимков!