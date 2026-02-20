Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера...
27 фев в 08:00
6 мар в 08:00
18 000 ₽ за человека
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: КПП Псоу, время по договорённости. Также возможен ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
28 000 ₽ за человека
