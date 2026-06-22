Вы погрузитесь в аутентичную атмосферу восточной Абхазии. Прогуляетесь среди заброшенных построек Акармары и узнаете историю этого места. Побываете в Ткуарчале, который постепенно оживает после 90-х.
Освежитесь у красивых водопадов Великан и Святой, а ещё услышите трогательную историю названия водопада Ирина.
Освежитесь у красивых водопадов Великан и Святой, а ещё услышите трогательную историю названия водопада Ирина.
Описание экскурсии
Акармара — город-призрак в сердце гор. Вы прогуляетесь по заброшенному шахтёрскому посёлку и увидите редкие образцы советской архитектуры, которые уже давно оплетают лианы.
Ткуарчал — город-герой. На обзорной прогулке вы узнаете, почему его называют абхазским Ленинградом. Поговорим о том, как местные пережили блокаду в 90-х и как город живёт сейчас.
Три водопада. Посмотрим на водопад Великан — высотой более 100 метров. За чашечкой кофе полюбуемся водопадом Святой и прогуляемся к водопаду Ирина.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включен трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Sequoia в зависимости от размера группы
- В случае поездки на минивэне или микроавтобусе 1,5 км до водопадов Великан и Ирина мы проедем на внедорожниках
- Дополнительно оплачивается экосбор — 500 ₽ с чел. По желанию обед и дегустация местной продукции
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Новом Афоне или Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан — Организатор в Новом Афоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 400 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Хочу порекомендовать экскурсию в Ткуарчал и Акармару. Это маст-хэв для любителей индустриальной заброшки и дикой природы. Наш гид Павел профессионал своего дела: очень интересно подавал информацию, отвечал на любые вопросы. Поездка прошла на одном дыхании, хотя маршрут совсем не простой. Спасибо за атмосферу!
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К
Отличные ребята, все понравилось, забрали из дома, все показали, рассказали. Рекомендую к обращению
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А
Гид Павел очень вежливый, хорошо все рассказывал.
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Е
Дата посещения: 31 июл 2025
Были на экскурсии с гидом Адамом. Остались в полном восторге: очаровательный гид, ненавязчивая беседа, много интересной полезной информации, комфортная поездка в группе из 6 человек, правильное построение маршрута, продуманное выделение времени на посещение объектов, увеличение объема экскурсии по нашему желанию. Прекрасная абхазская природа и замечательный гид Адам сделали наш день незабываемым. Море положительных эмоций. Ставим оценку 10 из 5!
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А
Очень благодарна организаторам, хотя и пишу отзыв спустя почти год после экскурсии. Ребята очень подготовлены и учитывают время, чтобы попасть на достопримечательности без толп туристов. Мы были в июне и
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Замечательная организация! Всегда были на связи, поменял нам дату поездки по нашим условиям!
Все время без накладок по всему маршруту. Водитель Юрий ждал нас везде необходимое нам время, не торопил. Мы
Все время без накладок по всему маршруту. Водитель Юрий ждал нас везде необходимое нам время, не торопил. Мы
+1
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