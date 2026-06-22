Вы погрузитесь в аутентичную атмосферу восточной Абхазии. Прогуляетесь среди заброшенных построек Акармары и узнаете историю этого места. Побываете в Ткуарчале, который постепенно оживает после 90-х. Освежитесь у красивых водопадов Великан и Святой, а ещё услышите трогательную историю названия водопада Ирина.

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Описание экскурсии

Акармара — город-призрак в сердце гор. Вы прогуляетесь по заброшенному шахтёрскому посёлку и увидите редкие образцы советской архитектуры, которые уже давно оплетают лианы.

Ткуарчал — город-герой. На обзорной прогулке вы узнаете, почему его называют абхазским Ленинградом. Поговорим о том, как местные пережили блокаду в 90-х и как город живёт сейчас.

Три водопада. Посмотрим на водопад Великан — высотой более 100 метров. За чашечкой кофе полюбуемся водопадом Святой и прогуляемся к водопаду Ирина.

Организационные детали