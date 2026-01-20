Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чём секрет необыкновенного цвета озера»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
14 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, исследуя её природные чудеса и культурные достопримечательности. Уникальная возможность увидеть регион с новой стороны
Начало: В Новом Афоне
«Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалеку»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Нового Афона - по национальному парку к озеру Рица
Погрузитесь в мир природы Абхазии, посетив Юпшарский каньон и озеро Рица. Узнайте о местных традициях и легендах, насладитесь дегустацией мёда и вина
«На этой экскурсии вы познакомитесь с колоритными природными местами Абхазии — от Юпшарского каньона и Голубого озера до знаменитой Рицы»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Нового Афона
Насладитесь живописными видами Абхазии, посетив озеро Рица, каньоны и водопады. Это уникальная возможность увидеть природу во всей её красе
«Голубое озеро — вода здесь настолько яркая, что кажется нереальной»
26 янв в 07:00
2 фев в 07:00
9500 ₽ за всё до 7 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
11 830 ₽
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
-
8%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Начало: Ваш отель, по адресу
«Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон»
Расписание: Среда,пятница,воскресенье 10-30
2852 ₽
3100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к озеру Рица из Нового Афона
Отправляйтесь в удивительное путешествие к озеру Рица. Вас ждут живописные виды, легенды и возможность насладиться природой Абхазии
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
«Вы увидите Юпшарский каньон и Голубое озеро, а также по желанию сможете отправиться к Молочному водопаду, посмотреть дачу Сталина и услышать рассказ местного гида о жизни здесь Отца народов»
Расписание: По договоренности
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Горное озеро Рица
Начало: По согласованию с туристом
«Что вас ожидает: Вы увидите красивейшее озеро Рица, его потpясaющиe пeйзажи пpосто поpaжaют вообpaжениe, Бзыбское ущелье, водопады «Мужские» и «Женские слезы», реки Гегу и Юпшара и Юпшарский каньон, головокружительной красоты Чабгарский карниз»
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Джиппинг к озеру Рица, Гегскому и Молочному водопаду
Начало: Место вашего проживания по городам Новый Афон и Су...
«Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона»
Расписание: Ежедневно с 10:00.
3200 ₽ за человека
-
12%
Групповая
до 25 чел.
Озеро Рица и абхазское застолье
Начало: По договорённости
«Здесь расположилась жемчужина абхазского края — голубое озеро Рица»
Расписание: Вторник, четверг, суббота,воскресенье, 09:30
21 мая в 09:30
24 мая в 09:30
1760 ₽
2000 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Начало: Ваш отель, по адресу
«Что вас ждёт В компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы, зарядитесь спокойствием Голубого озера и полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы»
Расписание: Ежедневно в 10:30
1755 ₽
1950 ₽ за человека
-
8%
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон и озеро Рица
Начало: Ваш отель, по адресу
«Мы расскажем Вам о происхождении необыкновенно красивого озера Рица, поделимся легендами о храме Симона Канонита и Голубом озере»
Расписание: Среда, Суббота 9-30
23 мая в 09:30
27 мая в 09:30
2576 ₽
2800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Джиппинг к высокогорному озеру Мзы
Начало: По адресу проживания в городе Новый Афон и Сухум
«Поход до самого озера идёт по удобной горной тропе, длина которой составляет около 6-ти километров»
Расписание: Во вторник, четверг, воскресенье с 09:00.
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Через альпийские луга к озеру Мзы
Погрузитесь в атмосферу высокогорной Абхазии, наслаждаясь красотой озера Мзы и альпийских лугов. Это путешествие подарит незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
«Что вас ожидает: Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим знаменитое озеро Рица и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам и попадем на озеро Мзы»
Расписание: По договоренности
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Нового Афона
Уникальная экскурсия в сердце Абхазии: живописные пейзажи, исторические места и незабываемые впечатления ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего отеля
«А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
13 600 ₽ за всё до 6 чел.
