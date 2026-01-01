Водная прогулка
Путешествие по восточной Абхазии: рыбалка, горы и самшитовая роща
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Нового Афона
Уникальная экскурсия в сердце Абхазии: живописные пейзажи, исторические места и незабываемые впечатления ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
13 600 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Золотые пляжи Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в январе 2026
Сейчас в Новом Афоне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Водные экскурсии в Новом Афоне на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026