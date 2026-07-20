За день мы увидим совершенно разные пейзажи: прогуляемся по ностальгической Гагре, проедем через грандиозные горные ущелья и поднимемся к озеру Рица — одному из главных природных символов страны. По пути мы расскажем не только об истории, но и о современной жизни республики.

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Описание экскурсии

9:00–10:45 — Гагра. Начнёте путешествие с Гагрской колоннады, замка принца Ольденбургского и легендарного ресторана «Гагрипш». Мы приедем до наплыва туристов, поэтому вы сможете осмотреться и сделать фотографии без спешки

12:00 — дорога в Рицинский заповедник. Заедем на винодельни и попробуем местные напитки. Затем остановимся у Голубого озера и в Юпшарском каньоне («Каменный мешок»). По желанию заглянем на водопады

14:15–15:15 — высокогорное озеро Рица. После обеда в ресторане «Абхазский двор» вы подниметесь на высоту 950 метров. У вас будет время прогуляться и выпить кофе с видом на изумрудную воду

16:00 — возвращение в отель

О чём поговорим:

как принц Ольденбургский создавал курорт в Гагре

почему ресторан «Гагрипш» собрали без единого гвоздя

чем живёт современная Абхазия и что такое апсуара

какие традиции, блюда и ремёсла сохранились в абхазских сёлах

как появились озеро Рица, Голубое озеро и Юпшарский каньон и какие легенды с ними связаны

Организационные детали