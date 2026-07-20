За день мы увидим совершенно разные пейзажи: прогуляемся по ностальгической Гагре, проедем через грандиозные горные ущелья и поднимемся к озеру Рица — одному из главных природных символов страны. По пути мы расскажем не только об истории, но и о современной жизни республики.
Описание экскурсии
9:00–10:45 — Гагра. Начнёте путешествие с Гагрской колоннады, замка принца Ольденбургского и легендарного ресторана «Гагрипш». Мы приедем до наплыва туристов, поэтому вы сможете осмотреться и сделать фотографии без спешки
12:00 — дорога в Рицинский заповедник. Заедем на винодельни и попробуем местные напитки. Затем остановимся у Голубого озера и в Юпшарском каньоне («Каменный мешок»). По желанию заглянем на водопады
14:15–15:15 — высокогорное озеро Рица. После обеда в ресторане «Абхазский двор» вы подниметесь на высоту 950 метров. У вас будет время прогуляться и выпить кофе с видом на изумрудную воду
16:00 — возвращение в отель
О чём поговорим:
- как принц Ольденбургский создавал курорт в Гагре
- почему ресторан «Гагрипш» собрали без единого гвоздя
- чем живёт современная Абхазия и что такое апсуара
- какие традиции, блюда и ремёсла сохранились в абхазских сёлах
- как появились озеро Рица, Голубое озеро и Юпшарский каньон и какие легенды с ними связаны
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на минивэне
- Дополнительно оплачиваются обед, дегустации (по желанию) и вход в Рицинский национальный парк (1000 ₽ — взрослые, 500 ₽ — дети 8–12 лет, до 8 лет бесплатно)
- С вами будет гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 50 туристов
С 2014 года я напрямую связан с туризмом. Имею богатый опыт в сфере организации туров. Владею 2 языками в совершенстве. Имею 2 образования по гражданской и военной специальностям. Обладаю фундаментальными знаниями истории своей страны и быта своего народа. Имею много положительных отзывов от людей, с которыми приходилось сотрудничать.
Входит в следующие категории Пицунды
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