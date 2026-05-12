Новый Афон + Сухум (из Пицунды)

В тёплой дружеской атмосфере - по главным достопримечательностям республики
В этой поездке вы увидите главные жемчужины Абхазии в комфортном темпе, успевая почувствовать атмосферу каждого места. И погрузитесь в прошлое и настоящее Абхазии через её ключевые места и истории.

В Симоно-Кананитском монастыре поговорим о пути апостолов, в сердце Сухума — о его ботаническом саде. А ещё обсудим жизнь республики — абхазское гостеприимство и свадебные традиции.
Описание экскурсии

Утро: духовное сердце Нового Афона

8:00 — встреча и выезд из вашего отеля или согласованной точки

8:45 — водопад и станция Псырцха. Начинаем с живописного каскада воды и старинной железнодорожной платформы, утопающей в зелени

9:30 — субтропический парк у водопада. Неспешная прогулка по тенистым аллеям среди пальм и экзотических растений

10:00 — Симоно-Кананитский монастырь. Посещение действующей обители на склоне горы. Рассказ о первых христианах Абхазии и апостоле Симоне Кананите

10:45 — дегустация абхазских вин и чачи (в погребе местного жителя)

День: на выбор — недра земли или вершина истории

11:00 — ваш выбор:

  • Новоафонская пещера (билет ~1000 ₽). Фантастический подземный мир с озёрами и залами
  • крепость Анакопия (билет ~300 ₽). Подъём к руинам раннесредневековой цитадели на Иверской горе

12:30 — обед в уютном кафе

День: столичные впечатления Сухума

13:30 — переезд в Сухум

14:00 — Ботанический сад (билет ~400 ₽). Старейший сад Кавказа, музей под открытым небом с уникальной коллекцией растений

15:00 — обезьяний питомник (билет ~400 ₽). Знаменитый научный институт, где можно пообщаться с приматами

15:45 — смотровая площадка на Сухумской горе. Лучшая точка для фотографий с видом на всю столицу и бескрайнее море

Вечер: прощание с Сухумом

16:00 — набережная Махаджиров. Прогулка к знаменитому фонтану «Грифоны» и вдоль моря. Завершающие истории о городе

16:40 — выезд в обратный путь

~18:00 — возвращение

Организационные детали

  • Транспорт — комфортабельный минивэн Toyota Vellfire
  • Остановку на обед предусмотрим в одном из местных кафе по предварительной договорённости
  • Входные билеты во все объекты осмотра оплачиваются дополнительно на месте

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид
Рашид — ваш гид в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 93 туристов
Привет! Меня зовут Рашид, и я с радостью организую для вас индивидуальные экскурсии по прекрасной Абхазии! После 15 лет работы в туризме я решил создать свой проект, чтобы делиться красотой моей страны напрямую. Я не обещаю чудес, но точно знаю, что такое качественный сервис и комфорт.

Супер экскурсия за один день! Для первичного ознакомления крайне рекомендую. Рашид все подробно рассказал, ответил на вопросы. По нашим запросам меняли маршрут. Большое спасибо!
