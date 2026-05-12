В этой поездке вы увидите главные жемчужины Абхазии в комфортном темпе, успевая почувствовать атмосферу каждого места. И погрузитесь в прошлое и настоящее Абхазии через её ключевые места и истории. В Симоно-Кананитском монастыре поговорим о пути апостолов, в сердце Сухума — о его ботаническом саде. А ещё обсудим жизнь республики — абхазское гостеприимство и свадебные традиции.

Описание экскурсии

Утро: духовное сердце Нового Афона

8:00 — встреча и выезд из вашего отеля или согласованной точки

8:45 — водопад и станция Псырцха. Начинаем с живописного каскада воды и старинной железнодорожной платформы, утопающей в зелени

9:30 — субтропический парк у водопада. Неспешная прогулка по тенистым аллеям среди пальм и экзотических растений

10:00 — Симоно-Кананитский монастырь. Посещение действующей обители на склоне горы. Рассказ о первых христианах Абхазии и апостоле Симоне Кананите

10:45 — дегустация абхазских вин и чачи (в погребе местного жителя)

День: на выбор — недра земли или вершина истории

11:00 — ваш выбор:

Новоафонская пещера (билет ~1000 ₽). Фантастический подземный мир с озёрами и залами

крепость Анакопия (билет ~300 ₽). Подъём к руинам раннесредневековой цитадели на Иверской горе

12:30 — обед в уютном кафе

День: столичные впечатления Сухума

13:30 — переезд в Сухум

14:00 — Ботанический сад (билет ~400 ₽). Старейший сад Кавказа, музей под открытым небом с уникальной коллекцией растений

15:00 — обезьяний питомник (билет ~400 ₽). Знаменитый научный институт, где можно пообщаться с приматами

15:45 — смотровая площадка на Сухумской горе. Лучшая точка для фотографий с видом на всю столицу и бескрайнее море

Вечер: прощание с Сухумом

16:00 — набережная Махаджиров. Прогулка к знаменитому фонтану «Грифоны» и вдоль моря. Завершающие истории о городе

16:40 — выезд в обратный путь

~18:00 — возвращение

Организационные детали