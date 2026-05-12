8:00 — встреча и выезд из вашего отеля или согласованной точки
8:45 — водопад и станция Псырцха. Начинаем с живописного каскада воды и старинной железнодорожной платформы, утопающей в зелени
9:30 — субтропический парк у водопада. Неспешная прогулка по тенистым аллеям среди пальм и экзотических растений
10:00 — Симоно-Кананитский монастырь. Посещение действующей обители на склоне горы. Рассказ о первых христианах Абхазии и апостоле Симоне Кананите
10:45 — дегустация абхазских вин и чачи (в погребе местного жителя)
День: на выбор — недра земли или вершина истории
11:00 — ваш выбор:
Новоафонская пещера (билет ~1000 ₽). Фантастический подземный мир с озёрами и залами
крепость Анакопия (билет ~300 ₽). Подъём к руинам раннесредневековой цитадели на Иверской горе
12:30 — обед в уютном кафе
День: столичные впечатления Сухума
13:30 — переезд в Сухум
14:00 — Ботанический сад (билет ~400 ₽). Старейший сад Кавказа, музей под открытым небом с уникальной коллекцией растений
15:00 — обезьяний питомник (билет ~400 ₽). Знаменитый научный институт, где можно пообщаться с приматами
15:45 — смотровая площадка на Сухумской горе. Лучшая точка для фотографий с видом на всю столицу и бескрайнее море
Вечер: прощание с Сухумом
16:00 — набережная Махаджиров. Прогулка к знаменитому фонтану «Грифоны» и вдоль моря. Завершающие истории о городе
16:40 — выезд в обратный путь
~18:00 — возвращение
Организационные детали
Транспорт — комфортабельный минивэн Toyota Vellfire
Остановку на обед предусмотрим в одном из местных кафе по предварительной договорённости
Входные билеты во все объекты осмотра оплачиваются дополнительно на месте
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид — ваш гид в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 93 туристов
Привет! Меня зовут Рашид, и я с радостью организую для вас индивидуальные экскурсии по прекрасной Абхазии!
После 15 лет работы в туризме я решил создать свой проект, чтобы делиться красотой моей страны напрямую. Я не обещаю чудес, но точно знаю, что такое качественный сервис и комфорт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ф
Фарид
Супер экскурсия за один день! Для первичного ознакомления крайне рекомендую. Рашид все подробно рассказал, ответил на вопросы. По нашим запросам меняли маршрут. Большое спасибо!
