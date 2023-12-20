Мои заказы

Экскурсии в Сухум из Пицунды

Найдено 8 экскурсий в категории «Сухум» в Пицунде, цены от 5776 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Сухум из Пицунды
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Сухум из Пицунды
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
На машине
На кабриолете
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
6 часов
-
30%
260 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Абхазии из Пицунды
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
На машине
9 часов
-
10%
171 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу+1500,возможно из ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
На машине
9 часов
-
20%
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
17 600 ₽22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
4 часа
-
20%
73 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: В Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
Посетить озеро Рица и ущелье реки Бзыбь
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    20 декабря 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне с Грузией. Сначала заехали
    читать дальше

    в питомник обезьян, основанный в 1927 году как научно-исследовательский центр по изучению человеческих болезней и их лечению путем проведения опытов на приматах. Расположен на склоне горы Трапеция. Обезьян много, но одних и тех же видов - павиан анубис, павиан гамадрил, разные макаки, капуцин (правда капуцинская клетка была либо пустая, либо попрятались за загородкой). Выглядят довольно грустно, клетки старые. Можно покормить, корм продается, но в несезон не видно человека, который бы этот корм продал. Билет по 300 руб. Из посетителей был я один. Гид-водитель довез из Пицунды до этого питомника, потом - до набережной часов в 12. И встретились с ним потом в 16:00 у Ботанического сада, и домой. На набережной интересно, море штормило в этот день, пофотографировался везде, с фонтанами, колоннадой, в порту, на фоне разных зданий, есть интересное кафе для общения и игры в нарды, домино. Сходил в ресторан на побережье, фирменные блюда - хачапури-лодочка, мамалыга с твердым и мягким сыром, очень вкусная форель, зеленый чай в чайнике (счет на 1000 руб.). Есть стейки из сёмги, барабулька, шашлыки, люля-кебабы, купаты, курица, бефстроганов из говядины, куч-мач из требухи, креветки тигровые, штук 15 видов салатов (овощной, из свежих овощей, греческий, оливье, грибной, мексиканский, цезари и т. д.), 2 вида пиццы, 4 вида супа (из говядины, харчо, солянка и куриный), соленья всякие, сыры, яичницы, фасоль, мороженое, коньяк, виски, шампанское, вина, чача, водка, пиво, соки из пакетов, компоты, лимонады, пепси, кока-кола, кофе, чаи, соусы, гарниры - рис и разная картошка, Обслуживают быстро. Ресторан оформлен в виде большого абхазского двора. Потом ушел из прибрежной зоны. Дошел пешком до Ботанического сада, основанного в 1838 году в тогдашнем Сухум-кале, площадью более 30 га, на которых произрастают почти 5000 видов и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений софора японская, эскаллония клейкая чилийская, самшит колхидский, хеномелес японская, церцис европейский, лоропеталум китайский, нандина домашняя, ливитона китайская, болотный кипарис, абелия, бирючина японская, авокадо, гортензия дуболистная, ксантоципарис вьетнамский, красивоплодник японский, спирея Тунберга китайская, аралия бумажная тайваньская, османт душистый, хамеропс низкий средиземноморский, араукария чилийская,каркас китайский, гингко двулопастный, аукуба японская, липа кавказская, секвойя вечноживущая, фейхоа южноамериканская, коричник камфорный, кипарисовик, разные кактусы, красивые бамбуковые рощи, немножко цветов и еще много чего. Очень интересно и познавательно. Билет - 300 руб. Затем зашел в Абхазский государственный музей рядом с Ботаническим садом. Довольно обычный, 2 этажа. Макеты, старые черепки, одежда, предметы утвари и т. д. Один раз можно сходить.

    В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войнеВ Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войнеВ Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войнеВ Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войнеВ Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войнеВ Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войнеВ Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войнеВ Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войнеВ Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войнеВ Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
  • М
    Майя
    8 августа 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Несколько лет подряд езжу в Абхазию и постоянно обращаюсь к данной команде гидов, конкретно- 2-ой год подряд сотрудничаем с Русланом.
    читать дальше

    Спасибо,как всегда всё информативно, неизбито. Маршрут всегда может изменить под вас, что для нас очень важно. Руслан, мы любим тебя😁До встречи в следующем году!

  • Н
    Наталья
    30 июля 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Замечательная экскурсия, с полным погружением в историю, удивительная природа, красивый Сухум, все в удобном для нас темпе. И во многом благодаря нашему гиду Руслану. Всем рекомендуем.
  • А
    Александра
    23 апреля 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Руслану, спасибо за хорошую поездку.
  • С
    Станислав
    11 сентября 2022
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Сухум - интересный город с богатой и разнообразной архитектурой, наследием войны и шикарным ботаническим садом. Это был отличный день. Спасибо нашему экскурсоводу Руслану - путешествовать с ним очень комфортно
  • О
    Ольга
    13 мая 2022
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Экскурсия понравилась. Комфортабельный минивен. Экскурсовод (Руслан) хороший собеседник и аккуратный водитель. Рассказал про культуру и обычаи Абхазов, показал достопримечательности Сухума. Погода была дождливая, но не пожалели, что поехали. Спасибо за экскурсию!
  • А
    Ангелина
    29 ноября 2021
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Спасибо Адгуру. Рассказал о жизни народа, своего края, показал город Сухум. Мы увидели по дороге дельфинов, с удовольствием остановились и полюбовались. Очень понравился Ботанический сад. Хочется пожелать быстрейшего восстановления столице Абхазии, пусть живет и процветает!
  • Д
    Дарья
    23 сентября 2021
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Адгур - прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Никакая погода не испортит путешествие. Отмечу, что все истории не заученные, отчего они
    читать дальше

    ценнее. После Экскурсии сложилась полная картина о стране и ее местных жителях, их истории, культуре, современной жизни и языке.
    Отдельное спасибо, что не стали нас возить по дегустациям.

  • Т
    Татьяна
    25 августа 2021
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Мы брали индивидуальные экскурсии в г. Сухум и г. Гагра. Хочу выразить огромную благодарность гиду Ахре за потрясающие проведеные экскурсии по Абхазии и великолепную подачу информации!!! Он отличный знаток истории своей страны.
    Однозначно рекомендую этого профессионального гида!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Сухум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Путешествие в Сухум из Пицунды
  2. На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
  3. Впервые в Абхазии (из Пицунды)
  4. Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
  5. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Водопад Молочный
  5. Ущелье Черниговка
  6. Самое главное
  7. Гора Мамдзышха
  8. Набережная
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Озеро Инкит
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в декабре 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Сухум" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5776 до 17 600 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 657 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Пицунде на 2025 год по теме «Сухум», 657 ⭐ отзывов, цены от 5776₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль