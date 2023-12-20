читать дальше

в питомник обезьян, основанный в 1927 году как научно-исследовательский центр по изучению человеческих болезней и их лечению путем проведения опытов на приматах. Расположен на склоне горы Трапеция. Обезьян много, но одних и тех же видов - павиан анубис, павиан гамадрил, разные макаки, капуцин (правда капуцинская клетка была либо пустая, либо попрятались за загородкой). Выглядят довольно грустно, клетки старые. Можно покормить, корм продается, но в несезон не видно человека, который бы этот корм продал. Билет по 300 руб. Из посетителей был я один. Гид-водитель довез из Пицунды до этого питомника, потом - до набережной часов в 12. И встретились с ним потом в 16:00 у Ботанического сада, и домой. На набережной интересно, море штормило в этот день, пофотографировался везде, с фонтанами, колоннадой, в порту, на фоне разных зданий, есть интересное кафе для общения и игры в нарды, домино. Сходил в ресторан на побережье, фирменные блюда - хачапури-лодочка, мамалыга с твердым и мягким сыром, очень вкусная форель, зеленый чай в чайнике (счет на 1000 руб.). Есть стейки из сёмги, барабулька, шашлыки, люля-кебабы, купаты, курица, бефстроганов из говядины, куч-мач из требухи, креветки тигровые, штук 15 видов салатов (овощной, из свежих овощей, греческий, оливье, грибной, мексиканский, цезари и т. д.), 2 вида пиццы, 4 вида супа (из говядины, харчо, солянка и куриный), соленья всякие, сыры, яичницы, фасоль, мороженое, коньяк, виски, шампанское, вина, чача, водка, пиво, соки из пакетов, компоты, лимонады, пепси, кока-кола, кофе, чаи, соусы, гарниры - рис и разная картошка, Обслуживают быстро. Ресторан оформлен в виде большого абхазского двора. Потом ушел из прибрежной зоны. Дошел пешком до Ботанического сада, основанного в 1838 году в тогдашнем Сухум-кале, площадью более 30 га, на которых произрастают почти 5000 видов и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений софора японская, эскаллония клейкая чилийская, самшит колхидский, хеномелес японская, церцис европейский, лоропеталум китайский, нандина домашняя, ливитона китайская, болотный кипарис, абелия, бирючина японская, авокадо, гортензия дуболистная, ксантоципарис вьетнамский, красивоплодник японский, спирея Тунберга китайская, аралия бумажная тайваньская, османт душистый, хамеропс низкий средиземноморский, араукария чилийская,каркас китайский, гингко двулопастный, аукуба японская, липа кавказская, секвойя вечноживущая, фейхоа южноамериканская, коричник камфорный, кипарисовик, разные кактусы, красивые бамбуковые рощи, немножко цветов и еще много чего. Очень интересно и познавательно. Билет - 300 руб. Затем зашел в Абхазский государственный музей рядом с Ботаническим садом. Довольно обычный, 2 этажа. Макеты, старые черепки, одежда, предметы утвари и т. д. Один раз можно сходить.