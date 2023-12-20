Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Сухум из Пицунды
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Абхазии из Пицунды
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8981 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу+1500,возможно из ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
17 600 ₽
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: В Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5776 ₽
7220 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
Посетить озеро Рица и ущелье реки Бзыбь
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
- ВВладимир20 декабря 2023В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне с Грузией. Сначала заехали
- ММайя8 августа 2023Несколько лет подряд езжу в Абхазию и постоянно обращаюсь к данной команде гидов, конкретно- 2-ой год подряд сотрудничаем с Русланом.
- ННаталья30 июля 2023Замечательная экскурсия, с полным погружением в историю, удивительная природа, красивый Сухум, все в удобном для нас темпе. И во многом благодаря нашему гиду Руслану. Всем рекомендуем.
- ААлександра23 апреля 2023Руслану, спасибо за хорошую поездку.
- ССтанислав11 сентября 2022Сухум - интересный город с богатой и разнообразной архитектурой, наследием войны и шикарным ботаническим садом. Это был отличный день. Спасибо нашему экскурсоводу Руслану - путешествовать с ним очень комфортно
- ООльга13 мая 2022Экскурсия понравилась. Комфортабельный минивен. Экскурсовод (Руслан) хороший собеседник и аккуратный водитель. Рассказал про культуру и обычаи Абхазов, показал достопримечательности Сухума. Погода была дождливая, но не пожалели, что поехали. Спасибо за экскурсию!
- ААнгелина29 ноября 2021Спасибо Адгуру. Рассказал о жизни народа, своего края, показал город Сухум. Мы увидели по дороге дельфинов, с удовольствием остановились и полюбовались. Очень понравился Ботанический сад. Хочется пожелать быстрейшего восстановления столице Абхазии, пусть живет и процветает!
- ДДарья23 сентября 2021Адгур - прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Никакая погода не испортит путешествие. Отмечу, что все истории не заученные, отчего они
- ТТатьяна25 августа 2021Мы брали индивидуальные экскурсии в г. Сухум и г. Гагра. Хочу выразить огромную благодарность гиду Ахре за потрясающие проведеные экскурсии по Абхазии и великолепную подачу информации!!! Он отличный знаток истории своей страны.
Однозначно рекомендую этого профессионального гида!!!
