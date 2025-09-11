Знакомство с Абхазией Приглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода. Познакомим Вас с красавицей Рицей. Вы ощутите всю мощь Гегского водопада. Мы с большим удовольствием расскажем и покажем Вам, что находится за пределами дорог. Вы познакомитесь с местной культурой, узнаете о здешних обычаях, отведаете национальных блюд, а также продегустируете множество сортов меда и местных вин. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно. Мы покажем Вам природу, какой она остается на протяжении многих столетий. В этих местах можно спрятаться от повседневной суеты. Суровые скалы и тенистые каньоны, бурные водопады и бирюзово-прозрачные озера. Ваше путешествие будет насыщено эмоциями и впечатлениями. Важно знать • Очень удобное время выезда, Вам не придется просыпаться в 4 утра.

купальные принадлежности и удобную обувь, • солнцезащитный крем, • наличные деньги, • заряженные гаджеты. Важная информация: Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. В случае непогоды в горах, в целях безопасности, организатор оставляет за собой право изменить маршрут по ходу движения на равнозначный по стоимости. При бронировании от 2 человек организатор попросит внести предоплату.