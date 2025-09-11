На джипах мы отправимся в путешествие по знаковым местам Абхазии: Голубое озеро, озеро Рица, Гегский водопад и Юпшарский каньон.
Вы увидите ущелья, водопады и горы, познакомитесь с местной культурой, узнаете о здешних обычаях, отведаете национальных блюд, а также продегустируете множество сортов меда и местных вин.
Описание экскурсии
Знакомство с Абхазией Приглашаем Вас покорить горы Абхазии на комфортабельном внедорожнике в сопровождении компетентного водителя-экскурсовода. Познакомим Вас с красавицей Рицей. Вы ощутите всю мощь Гегского водопада. Мы с большим удовольствием расскажем и покажем Вам, что находится за пределами дорог. Вы познакомитесь с местной культурой, узнаете о здешних обычаях, отведаете национальных блюд, а также продегустируете множество сортов меда и местных вин. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно. Мы покажем Вам природу, какой она остается на протяжении многих столетий. В этих местах можно спрятаться от повседневной суеты. Суровые скалы и тенистые каньоны, бурные водопады и бирюзово-прозрачные озера. Ваше путешествие будет насыщено эмоциями и впечатлениями. Важно знать • Очень удобное время выезда, Вам не придется просыпаться в 4 утра.
купальные принадлежности и удобную обувь, • солнцезащитный крем, • наличные деньги, • заряженные гаджеты. Важная информация: Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. В случае непогоды в горах, в целях безопасности, организатор оставляет за собой право изменить маршрут по ходу движения на равнозначный по стоимости. При бронировании от 2 человек организатор попросит внести предоплату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дегустационный зал (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по абхазски, высокогорного чая, Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон
- Каменный мешок
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
- Водопад Влюбленных
- Водопад Гегский (высота 70 м)
Что включено
- Услуги водителя-гида
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Дегустации
- Подарочный сертификат (обращаться к организатору)
- Страховка
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк:/n взрослый (с 12 лет) - 700 руб., /n детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб.
- Питание - средний чек 700 руб. (по желанию)
- Тарзанка (зиплайн) - 1000 руб. (по желанию)
- Катамараны на озере Рица - 500 руб. /30 минут (по желанию)
- Качели над рекой Бзыбь - 300 руб. (по желанию)
- Водопады Молочный и Птичий клюв + смотровая площадка на озеро Рица - 500 руб. /чел. (по желанию, могут быть не доступны в снегопад)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из Вашего отеля
Завершение: Вернем в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса
- В случае непогоды в горах, в целях безопасности, организатор оставляет за собой право изменить маршрут по ходу движения на равнозначный по стоимости
- При бронировании от 2 человек организатор попросит внести предоплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ella
11 сен 2025
Чудесная, веселая экскурсия) всего 8 человек, ограничения по времени не было, опытный, аккуратный водитель Верхи) все интересно) с адреналином) даже дождь не испортил настроение) 10 баллов
Д
Дмитрий
6 сен 2025
Пожалуй самый запоминающийся и удачный тур за последнее время. Пунктуально - забрали из отеля, а также привезли обратно. По пути делали все необходимые и коммерческие остановки. Интереснейшая и насыщенная программа
Т
Татьяна
5 сен 2025
Добрый день, все прошло хорошо, опытный водитель, очень коммуникабельный, посетили все заявленнные места, чудесное впечатление о красотах Абхазии! 😊
О
Ольга
3 сен 2025
Добрый день! Спасибо большое за экскурсию, всё понравилось Рица, Гегский водопад Огромное спасибо Алану, его вождения просто огонь. Эмоции которые мы получили, хватит на целуй год.
Е
Елена
3 сен 2025
За нами приехал убогий джип (вообще то, уазик), и водитель, который вёл автомобиль явно небезопасно. Потом пересадили на такую же убогую буханку. Водитель по просьбе не хотел закрывать тент, хотя
Т
Татьяна
31 авг 2025
Совершенно потрясающая экскурсия, очень насыщенная и интересная, а какой у нас был великолепный и жизнерадостный гид Ахра, который знает и любит свою родину. Осталось много незабываемых впечатлений от этой прекрасной страны, и разумеется, после такой экскурсии хочется ещё вернуться и всё увидеть воочию. Миллион слов благодарности ❤️
З
Зинаида
31 авг 2025
Н
Наталья
22 авг 2025
Р
Р
4 авг 2025
Водитель гоняет, вылетает на встречку, едет по краю обрыва. Очень опасное вождение
А
Александр
21 июл 2025
