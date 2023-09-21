1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
«Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды: незабываемое приключение
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным местам Абхазии
Начало: Ваш адрес в Пицунде или Пицундский поворот
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 сентября 2023Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
- ЕЕкатерина20 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
- ННаталья15 сентября 2023Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто ничего не сказать, поэтому
- ЮЮлия23 мая 2023Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
- ЯЯна7 мая 2023Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
- ГГеоргий28 сентября 2022Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем отменил бронирование и трипстер
- ЮЮлия17 июня 2021Доброго дня!!! Экскурсия вчера нам очень понравилась, от слова сиииильно! Мы приехали в полном восторге! Эдуард великолепен правда, наверное, устал от нас под конец дня)) Большое спасибо! Запишу ваш номер и буду рекомендовать друзьям.
- РРуслан17 июня 2021Доброго времени суток!! Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям и знакомым!
- ДДооре3 июня 2021Здравствуйте! Невероятно классно! Спасибо большое за такую возможность! Водитель Эдик очень приятный и знающий, поможет в любую минуту, и умеющий поддерживать нужное настроение! Ему отдельная благодарность!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Гегский водопад»
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