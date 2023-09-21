Экскурсии на Гегский водопад из Пицунды

Найдено 3 экскурсии в категории «Гегский водопад» в Пицунде, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
50 отзывов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
«Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды: незабываемое приключение
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным местам Абхазии
Начало: Ваш адрес в Пицунде или Пицундский поворот
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
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    прокатились на тарзанке (а некоторые и по несколько раз), побывали на дегустации, попели песни, протанцевали и прокатились с ветерком. Наш день прошел на 10 баллов. Спасибо огромное Алану за подробные рассказы, и увлекательное путешествие.

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
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    ответа. Маршрут был составлен так, чтобы мы не сталкивались с большим количеством туристов. С нами был маленький ребёнок, учитывая это Алан ехал аккуратно, даже по горной дороге к водопаду. Совет: До экскурсии не покупайте нигде вино, мёд, чай. Вас завезут в такие места, где эти продукты действительно качественные. Я пожалела, что потратилась на это до экскурсии.

    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто ничего не сказать, поэтому
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    постараюсь быть краткой и убедительной - наша поездка была просто ФАНТАСТИЧЕСКОЙ!!! А теперь четко и по факту почему: 1. Строго по времени у ворот нашей локации стоял чистый белый минивэн идеальной чистоты внутри с ароматизированным салоном. 2. Нас с мужем поприветствовал и любезно открыл двери авто аккуратный, подтянутый молодой человек с открытым лицом и небесной красоты глазами! 3. В самом начале поездки Алан все четко и структурно рассказал нам, как будет строиться наша программа и буквально укутал нас своим приятным голосом с еле заметным акцентом и хорошо поставленной речью. 4. Поскольку я жутко любопытная, и у меня в таких поездках всегда миллион вопросов, гид мастерски нашел ключик к моей манере получения информации и уже через несколько минут мне не хотелось влезать с вопросами, потому что стало абсолютно ясно, что Алан ничего не упустит, все подмечает и непременно ответит на все наши вопросы, и с этого момента - экскурсия буквально полилась: настолько тонко была найдена манера подачи информации, что фактически это была как будто не экскурсия - это было самое незабываемое путешествие как будто с лучшим другом, который точно знает, чем тебя удивить, где сделать паузу, на что обратить внимание! Не буду углубляться в детали поездки - наверно не хочется как бы «расплескать» что ли эмоции сегодняшнего невероятного, удивительного дня, который, я уверена мы с мужем будем вспоминать до самой старости, но я одно могу сказать - это было самое яркое и незабываемое событие последних 2х лет! Команде Илана, прекрасному Алану огромное спасибо!!! Ребята, знайте - вы предоставляете изумительный сервис на блестящем уровне и у вас уникальный продукт - делиться частичкой души и навсегда влюблять в свою Родину - Абхазию, страну фантастической красоты и огромной души! PS. У меня очень немногословный и внешне неэмоциональный муж, и уж поверьте, для меня его счастливая улыбка всю поездку была самой высокой оценкой моего выбора! 😜

    Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2023
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
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    как не все посмотрели. Хотелось конечно увидеть больше, но здесь нельзя торопиться. Нужно наслаждаться каждой картинкой. В процессе экскурсии был небольшой гастротур, мой муж даже сначала ратроился немного… Но когда попробовал местное мясо, сыр и вино его мнение изменилось:))), чай, мед все это отличается от того что мы едим в Новосибирске. Очень интересно было слушать и узнавать что-то новое от нашего гида, который любит свою родину. Спасибо Вам, Аста,за новые впечатления!!!!

  • Я
    Яна
    7 мая 2023
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
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    удовольствием все 9 часов экскурсии возвращались к темам религии, воспитания, традиций, отношений к миру вокруг. Кстати, мир вокруг в день экскурсии был удивительным и разнообразным. Такого количества фотографий я не делала давно: водопады, реки, озера, растения, деревья, горы, пейзажи, люди, еда… Все было очень интересным благодаря комментариям и знаниям Астамура! Всем очень советуем эту душевную поездкув его душевной компании.

    Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
  • Г
    Георгий
    28 сентября 2022
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем отменил бронирование и трипстер
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    сделал полный возврат. В итоге перенесли поездку на середину сентября. Поездка на Рицу была запланирована на 23 число, Астамур предварительно проверил прогноз погоды и рекомендовал перенести на более позднюю дату, чтобы гарантировано получить положительные эмоции от экскурсии. В итоге поездка состоялась в хорошую солнечную погоду в составе 2 взрослых и ребёнка - 6 лет. Выезд на экскурсию в комфортное время - 10.30 - можно хорошо выспаться, спокойно собраться и позавтракать. Машина чистая и удобная именно для таких поездок. При этом особо хочется отметить аккуратное вождение, несмотря на горные серпантины ни кого не укачало. Астамур замечательный человек и рассказчик, отвечает на все вопросы, можно поговорить на любые темы - начиная от истории образования Абхазии и народа и заканчивая майнингом:))). Прекрасное отношение к гостям, а особенно к детям - искреннее и доброжелательное. Сама же экскурсия занимает полный день, но он проходит настолько интересно и насыщенно, что не замечаешь как летит время. Посетили множество интересных мест, попробовали местные напитки, сыры, мясо, чаи. При этом, нет ни какого навязывания посещения этих дегустаций - всё исключительно по вашему желанию. Услышали интереснейшие рассказы об Абхазии и её истории, о людях и обычаях. Особое впечатление это конечно Бзыбское ущелье и сама красавица Рица. Вишенкой стал пикник на берегу горной реки с вкуснейшими угощениями. Не смотря на то, что вернулись в отель уже достаточно поздно, усталость совсем не ощущалась. Даже ребёнок, на следующее утро проснувшись спросил: - А поедем ли мы сегодня с дядей Астой снова на джипе:)) Астамур произвёл исключительно положительное и приятное впечатление от общения. Также с ним проехались отдельно по основным городам Абхазии, посетили замечательное высокогорное село Лыхны с его храмом, Новый Афон, Черниговку, Сухум с его набережной, попили кофе в Брехаловке и всё это сопровождалось интереснейшими рассказами и историями. Такое впечатление, что Астамура знает практически каждый в Абхазии - в каждом городе подходили люди и здоровались. Он, как оказалось практически историческая личность, его семья имеет глубокие и интересные корни, но об этом он думаю расскажет Вам, на экскурсии. Астамур, спасибо тебе большое за классные экскурсии и за то время которое мы провели общаясь и узнавая действительно чудесную страну Абхазию. Обязательное ещё увидимся;)

    Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
  • Ю
    Юлия
    17 июня 2021
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
    Доброго дня!!! Экскурсия вчера нам очень понравилась, от слова сиииильно! Мы приехали в полном восторге! Эдуард великолепен правда, наверное, устал от нас под конец дня)) Большое спасибо! Запишу ваш номер и буду рекомендовать друзьям.
  • Р
    Руслан
    17 июня 2021
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
    Доброго времени суток!! Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям и знакомым!
  • Д
    Дооре
    3 июня 2021
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
    Здравствуйте! Невероятно классно! Спасибо большое за такую возможность! Водитель Эдик очень приятный и знающий, поможет в любую минуту, и умеющий поддерживать нужное настроение! Ему отдельная благодарность!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Гегский водопад»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Гегский водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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