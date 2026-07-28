Собрали для вас разные грани Абхазии: горные ущелья и водопады, целебные минеральные и термальные источники, морская атмосфера Сухума и традиции местного виноделия.
За одно путешествие вы смените несколько пейзажей и откроете для себя природу, историю и вкусы этого края.
За одно путешествие вы смените несколько пейзажей и откроете для себя природу, историю и вкусы этого края.
Описание экскурсии
Вы побываете в живописном ущелье Черниговка, разберётесь в секретах его изумрудных водопадов и узнаете, почему его называют местом силы.
Прогуляетесь по магической набережной Сухума.
Раскроете тайны древнего Мярхяульского минерального источника.
Искупаетесь в природных джакузи села Кындыг.
Продегустируете вино по старинным рецептам.
Примерный тайминг
8:30 — выезд
11:00 — набережная
13:00 — Черниговка
16:00 — термальный источник в селе Кындыг
17:30–19:00 — дорога в Пицунду
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, дегустация вина
- Дополнительные расходы: экосборы — 800 ₽ за чел., обед — по желанию
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 12 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В специальных точках сбора по всей Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Наша команда состоит исключительно из гидов высшей категории, которые работают не менее 10 лет в сфере туризма. Все гиды имеют высшее историческое или филологическое образование. С ними вам будет настолько интересно, что позавидуют даже местные жители!
Входит в следующие категории Пицунды
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