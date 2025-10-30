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Групповая
до 20 чел.
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Из Пицунды - в Сухум, к парку водопадов в Черниговке и термальным источникам Кындыг
Начало: В Пицунде
«Завершаем день в Кындыге — на термальных источниках»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
20 июн в 08:30
1400 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
«Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 958 ₽
19 950 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и Кындыг - из Пицунды
Отправиться в путешествие по восточной Абхазии - и отдохнуть в термах
Начало: У поворота на Пицунду
«Термальные источники: горячие минеральные ванны, грязевые бассейны, гидромассаж»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:30
Сегодня в 05:00
Завтра в 09:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Экскурсия Термальные источники, Черниговка и набережная Сухума нам очень понравилась. Экскурсоводом и водителем бал Руслан. Организация всë чётко по расписанию.
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В
Доброго утра! Хочу поделиться своим положительным впечатлением о водителе Руслане: он продемонстрировал превосходное мастерство вождения и увлекательно рассказывал об Абхазии.
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Д
Экскурсия, в целом, понравилась Отдельная благодарность Ирине - очень интересно и увлекательно рассказывает историю страны Отличный транспорт, все было очень комфортно
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Л
Сама экскурсия оставила приятное впечатление,но термальные источники разочаровали. Грязные,скользкие. Зелёная слизь на бортиках вызывает негатив. Побоялась туда заходить.
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О
Добрый день! Посетили данную экскурсию с гидом Гиа, всё прошло хорошо, отличная машина, вкусный обед по рекомендации гида, всё по-домашнему!
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С
В целом экскурсия понравилась, гид очень грамотный, всего лишь один заезд на дегустацию (кстати очень всё понравилось).
Совсем не впечатлил горячий
Совсем не впечатлил горячий
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И
Ирина отличный гид, знающий, внимательный, интересно умеющий рассказать о местах, где были. Спасибо.
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е
Все было шикарно заехали за нами в Гудаута. От начала до конца было весело и интересно
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Е
Экскурсия понравилась. Экскурсовод классная.
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И
Это было комфортное, интересное и познавательное путешествие. Впервые в Абхазии и хотелось познакомиться со страной. В этом туре как раз
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Всего 20 отзывов в Пицунде в категории "Термальные источники"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Термальные источники»
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