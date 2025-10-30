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Экскурсии на горячие термальные источники в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Пицунде, цены от 1200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
На автобусе
11 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Из Пицунды - в Сухум, к парку водопадов в Черниговке и термальным источникам Кындыг
Начало: В Пицунде
«Завершаем день в Кындыге — на термальных источниках»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
20 июн в 08:30
1400 ₽ за человека
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
8 часов
-
15%
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
«Есть противопоказания к посещению термальных источников, уточняйте подробности в сообщении гиду»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 958 ₽19 950 ₽ за всё до 7 чел.
Сухум, Черниговка и Кындыг - из Пицунды
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и Кындыг - из Пицунды
Отправиться в путешествие по восточной Абхазии - и отдохнуть в термах
Начало: У поворота на Пицунду
«Термальные источники: горячие минеральные ванны, грязевые бассейны, гидромассаж»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:30
Сегодня в 05:00
Завтра в 09:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Экскурсия Термальные источники, Черниговка и набережная Сухума нам очень понравилась. Экскурсоводом и водителем бал Руслан. Организация всë чётко по расписанию.
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Руслан очень интересно рассказал. Хорошо вёл машину. У нас было 1.5 ч. На термальных источниках. Вода 40 градусов. Очень понравилось. Черниговка действительно чарующая. Мы от всей экскурсии восторги. Спасибо Руслану и его команде.

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В
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Доброго утра! Хочу поделиться своим положительным впечатлением о водителе Руслане: он продемонстрировал превосходное мастерство вождения и увлекательно рассказывал об Абхазии.
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По моей просьбе он также любезно организовал для нас посещение интересных мест, не предусмотренных программой тура, за что выражаю ему благодарность. С удовольствием воспользуемся его услугами и в будущем.

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Д
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Экскурсия, в целом, понравилась Отдельная благодарность Ирине - очень интересно и увлекательно рассказывает историю страны Отличный транспорт, все было очень комфортно
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Л
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Сама экскурсия оставила приятное впечатление,но термальные источники разочаровали. Грязные,скользкие. Зелёная слизь на бортиках вызывает негатив. Побоялась туда заходить.
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О
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Добрый день! Посетили данную экскурсию с гидом Гиа, всё прошло хорошо, отличная машина, вкусный обед по рекомендации гида, всё по-домашнему!
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Посмотрели всё и даже больше, бонус был посещение Нового Афона водопад и старая станция! Спасибо за интересную программу! Рекомендую! Было весело!

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С
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
В целом экскурсия понравилась, гид очень грамотный, всего лишь один заезд на дегустацию (кстати очень всё понравилось).
Совсем не впечатлил горячий
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источник - грязная вода в бассейнах и лягушки тут же плавают.
Также дополнительно (естественно за отдельную доплату) заезжали в какой-то храм, смотреть нечего, делать нечего… Тоже не очень понравилось.
А вообще Абхазия прекрасна, в целом тур неплохой.

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И
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Ирина отличный гид, знающий, внимательный, интересно умеющий рассказать о местах, где были. Спасибо.
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е
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Все было шикарно заехали за нами в Гудаута. От начала до конца было весело и интересно
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Е
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Экскурсия понравилась. Экскурсовод классная.
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И
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Это было комфортное, интересное и познавательное путешествие. Впервые в Абхазии и хотелось познакомиться со страной. В этом туре как раз
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получилось осмотреться, проехаться по 5 районам, получить представление о том, где хотелось бы еще побывать, и что осмотреть. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлеченность своим делом, за любовь к своей стране и подробный рассказ! Экскурсия проходит на комфортном микроавтобусе, несмотря на продолжительность в 11 часов, устали не сильно, погрелись в теплых бассейнах источника, вкусно и недорого пообедали по дороге и получили много позитива. Спасибо и удачи в деле! Развития стране, у которой большой потенциал в курортной сфере.

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Всего 20 отзывов в Пицунде в категории "Термальные источники"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники;
  2. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума;
  3. Сухум, Черниговка и Кындыг - из Пицунды.
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Юпшарский каньон;
  2. Голубое озеро;
  3. Озеро Рица;
  4. Новый Афон;
  5. Водопад Молочный;
  6. Гора Мамдзышха;
  7. Скульптура «Ныряльщики»;
  8. Ущелье Черниговка;
  9. Маяк;
  10. Озеро Инкит.
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2026
Сейчас в Пицунде в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 16 958 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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