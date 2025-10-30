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получилось осмотреться, проехаться по 5 районам, получить представление о том, где хотелось бы еще побывать, и что осмотреть. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлеченность своим делом, за любовь к своей стране и подробный рассказ! Экскурсия проходит на комфортном микроавтобусе, несмотря на продолжительность в 11 часов, устали не сильно, погрелись в теплых бассейнах источника, вкусно и недорого пообедали по дороге и получили много позитива. Спасибо и удачи в деле! Развития стране, у которой большой потенциал в курортной сфере.