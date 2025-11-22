Что вас ждёт? Мы посетим большой каньон Хашупсе. К Большому доберёмся на багги — вас ждёт увлекательный спуск! Путь по самому каньону частично проходит прямо по воде: температура воды +18°, протяжённость пути — 300 метров, максимальная глубина — 1,2 метров. При желании вы можете взять в аренду сап и прокатиться по каньону на нём. Полюбовавшись на первозданную природу каньона, мы отправимся на пляж Белые скалы — возле его причудливых известняковых изваяний получаются классные фото. Важная информация:

Рекомендуем взять удобную обувь и купальный костюм.