Отправимся изучать каньон Хашупсе: доберёмся на багги, а по самому каньону пройдём прямо по воде! После побываем в городе Гагра: увидим знаменитый ресторан «Гагрипш» и колоннаду, а затем отправимся на пляж к белым скалам, которые отлично сочетаются с цветом моря.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мы посетим большой каньон Хашупсе. К Большому доберёмся на багги — вас ждёт увлекательный спуск! Путь по самому каньону частично проходит прямо по воде: температура воды +18°, протяжённость пути — 300 метров, максимальная глубина — 1,2 метров. При желании вы можете взять в аренду сап и прокатиться по каньону на нём. Полюбовавшись на первозданную природу каньона, мы отправимся на пляж Белые скалы — возле его причудливых известняковых изваяний получаются классные фото. Важная информация:
Рекомендуем взять удобную обувь и купальный костюм.
В понедельник, пятницу с 10:00 до 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье по узкому коридору реки Хашупсе между двух скал
- Гагра
- Смотровая площадка в Гагре
- Коллонада
- Ресторан «Гагрипш»
- Белые скалы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация вина и мёда
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной взрослый +200 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, по месту вашего проживания
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
