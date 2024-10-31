Пляж Келасур – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляж Келасур» в Сухуме, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Западная часть Абхазии
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
26 апр в 18:00
13 000 ₽ за экскурсию
Заброшки - забытое наследие прошлого
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Заброшки - забытое наследие прошлого
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Джип-тур по Абхазии из Сухума
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Джип-тур по Абхазии из Сухума
Погрузитесь в атмосферу Абхазии на джип-туре: водопады, озера и каньоны ждут вас! Увлекательное путешествие с дегустацией вина и прогулками
Начало: Адрес вашего проживания в Сухуме
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00, по договоренности
Завтра в 07:00
26 апр в 07:00
3300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 октября 2024
    Западная часть Абхазии
    С удовольствием провели день на этой экскурсии, отличный гид Аляс, комфортная машина. Всё расскал и показал, спасибо
  • Н
    Наталья
    10 июня 2024
    Заброшки - забытое наследие прошлого
    Гор-прекрасный гид, интересный в общении, много знающий об истории страны и посещаемых местах, а еще аккуратный водитель. Сама экскурсия позволяет почувствовать дух страны, места интересные и немного таинственные, включают воображение, а еще они очень фотогеничные. Очень понравилось)
  • В
    Валентина
    25 мая 2024
    Заброшки - забытое наследие прошлого
    Если вы, как и я, предпочитаете в экскурсии по заброшкам находиться рядом с человеком, который про них все-все знает, то вам сюда)) Гор очень интеллигентный, образованный человек, рассказывает с удовольствием, и видно, что дело свое уважает) Спасибо за ваш труд!
  • А
    Алла
    9 мая 2024
    Заброшки - забытое наследие прошлого
    Мы знали, что Абхазия - страна души. А благодаря душевной экскурсии с местным жителем узнали, что это республика с непростой
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    историей. Огромное спасибо экскурсоводу Гору за эту увлекательную прогулку. Грамотная речь, глубокие знания и лёгкая подача информации с интересными деталями. Ничего, кроме восторга!!! Такими и должны быть экскурсии. Помимо увлекательного рассказа Гор организовал вкусный обед с национальной кухней. Истинное Кавказское гостеприимство-прекрасный бонус. Однозначно рекомендую!!!

  • М
    Милана
    23 марта 2022
    Западная часть Абхазии
    Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
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    что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно и с большой любовью рассказать о своей земле. Это не просто сухие цифры и факты, а душевные рассказы, притчи и истории, которые заставляют плакать, улыбаться и просто задуматься о жизни и о душе.

  • А
    Алиса
    20 марта 2022
    Западная часть Абхазии
    Огромное спасибо Мизану за любовь к своей стране и желание поделиться своей любовью с её гостями! Мизан - прекрасный и много знающий гид, патриот и очень приятный в общении человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Пляж Келасур»

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  5. Гегский водопад
  6. Самое главное
  7. Набережная
  8. Гора Мамдзышха
  9. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Пляж Келасур" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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