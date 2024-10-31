Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
26 апр в 18:00
13 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Заброшки - забытое наследие прошлого
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Джип-тур по Абхазии из Сухума
Погрузитесь в атмосферу Абхазии на джип-туре: водопады, озера и каньоны ждут вас! Увлекательное путешествие с дегустацией вина и прогулками
Начало: Адрес вашего проживания в Сухуме
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00, по договоренности
Завтра в 07:00
26 апр в 07:00
3300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 октября 2024С удовольствием провели день на этой экскурсии, отличный гид Аляс, комфортная машина. Всё расскал и показал, спасибо
- ННаталья10 июня 2024Гор-прекрасный гид, интересный в общении, много знающий об истории страны и посещаемых местах, а еще аккуратный водитель. Сама экскурсия позволяет почувствовать дух страны, места интересные и немного таинственные, включают воображение, а еще они очень фотогеничные. Очень понравилось)
- ВВалентина25 мая 2024Если вы, как и я, предпочитаете в экскурсии по заброшкам находиться рядом с человеком, который про них все-все знает, то вам сюда)) Гор очень интеллигентный, образованный человек, рассказывает с удовольствием, и видно, что дело свое уважает) Спасибо за ваш труд!
- ААлла9 мая 2024Мы знали, что Абхазия - страна души. А благодаря душевной экскурсии с местным жителем узнали, что это республика с непростой
- ММилана23 марта 2022Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
- ААлиса20 марта 2022Огромное спасибо Мизану за любовь к своей стране и желание поделиться своей любовью с её гостями! Мизан - прекрасный и много знающий гид, патриот и очень приятный в общении человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Пляж Келасур»
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