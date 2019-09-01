5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Озеро Амткел, отвесные скалы и лесные заросли

Данил
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Данил – ваш гид
Мы доберемся с вами до труднодоступных мест, которые обязательно стоит посетить, если вы хотите познакомиться с природными красотами региона.

Вы погуляете по живописным каньонам и ущельям, увидите дивное озеро в окружении горных хребтов, познакомитесь с историей самого высокого на Кавказе дольмена, а в завершении мы устроим пикник в духе пастухов.
От 8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Дикая природа Абхазии
Дикая природа Абхазии

Что вас ожидает

Родники, каньоны, дольмены
Начнём путешествие с остановки в селе Мархяул, где бьёт волшебный родник, целебная минеральная вода которого берёт своё начало с глубины 100 метров. На скамейке под арочным навесом утолим жажду целительной водой и отправимся в уникальное горное абхазское село Цебельда, где с высоты птичьего полёта будем любоваться первозданными пейзажами. Затем взору откроется Джампальский каньон, от которого мы направимся вдоль русла сухой реки Амткел к гигантскому каменному обвалу. Мы совершим пешую прогулку по необычному ущелью, через самшитовую рощу с грудами камней и родниками. В сказочном лесу мы обнаружим самый высокий на Кавказе дольмен – Азантский – памятник мегалитической эпохи. Это огромный погребальный склеп, сооружённый семейно-родовой общиной более 4 000 лет тому назад!

Прекрасное дитя землетрясения – озеро Амткел
В 1891 году, в результате сильнейшего землетрясения было образовано озеро Амткел – второе по величине озеро Абхазии после знаменитой Рицы. У обрывистых берегов осенью и ранней весной бродят медведи, по вечерам озерную тишину тревожит лай шакалов, а в сумерках спускаются к воде дикие кабаны. Тут всё первобытно и дико. Окрестности озера – излюбленное место монахов-отшельников, которые укрываются здесь от суетного мира. Местные жители ходят сюда рыбачить, в озере водится форель, усач, быстрянка. Вдоволь насладившись видами и сделав фотографи, мы искупаемся в реке Джампал устроим пикник в лучших традициях местных пастухов и охотников.

Дикая природа Абхазии
Дикая природа Абхазии
Дикая природа Абхазии
Дикая природа Абхазии
Дикая природа Абхазии
Дикая природа Абхазии

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил
Данил
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 сентября 2019
Мы с мужем были 5 августа на экскурсии " Дикая природа Абхазии" у Даниила. В этой экскурсии было всё как в кино. Захватывающая погоня, восхождение, опасные повороты, крутые спуски от которых душа в пятки уходит, проплывающие мимо чарующие самшитовые деревья, поросшие мхом и брод на горных реках, который легко давался нашему автомобилю. Далее пешее преодоление скалистого подъема, а затем бодрая прогулка по кавказскому лесу в поисках дольмена - исторического артефакта, возраст которого около 40 веков. Далее покорение дороги к озеру Амткел - одной из нетронутых человеком жемчужин Абхазии.
Компания наша подобралась душевная, мы быстро нашли общий язык и лично у меня возникло такое чувство, что мы и раньше были знакомы. Даниил показал свои блестящие знания о природных объектах Абхазии: он мог поведать буквально о каждом ростке, который встречался на пути. Он уверенно вел нас по маршруту, ни разу не давая усомниться в его знании местности. Также от него мы узнали, кое-что о культуре местного населения и об истории Абхазии. Благодаря этой экскурсии, мы увидели Абхазию, по ту сторону гор, а не только с моря и прониклись её душой.
10 марта 2019
От всей души хочу поблагодарить Данила или Даню, как его ласково величала моя мама, за потрясающую экскурсию-поход к озеру Амткел!
На серебристой «Волге» с колесами от УАЗика доехали мы до абхазского села Цебельда, где с высогорного плато полюбовались восхитительными видами Абхазии. Еще несколько километров вниз по направлению (дорог тут уже нет), и вот он - Джампальский каньон, где пришлось оставить нашего пепелаца - нашу «Волгу», и идти по мокрой скользкой тропе. Вдоль русла реки Амткел добрались к гигантскому каменному обвалу. Не самая простая пешая прогулка по необычному ущелью, по скальной осыпи вверх метров на 200 или даже 300, через самшитовую рощу с грудами камней и родниками, по тропе, разбитой копытами полудиких абхазских мустангов. Мустангов нам тоже повезло встретить! В сказочном «аватарном» лесу есть самый высокий на Кавказе дольмен – Азантский. Это огромный погребальный склеп, очищенный от мха силами энтузиастов.
Еще небольшой рывок и вот оно: озеро Амткел, Тут всё первобытно и дико, воды в озере сейчас всего на 800 метров длины, а вот когда снег тает или дожди, оно становится длиной больше двух километров. Теперь обратно, по влажной каменной осыпи спускаться непросто, ох, как непросто! Немалое усилие нашей прекрасной серебристой «Волги», искры и раскрошенные камни из-под колес, но трубы в русле она все же перепрыгнула после нескольких попыток и перекладывания Данилом камней под колесами. Ну что же, прошедшие 17 км туда-обратно две барышни, одной из которых 78!!! лет и их бравый предводитель Данил заслужили пикник у реки Джампал! Обалденно вкусные сыр и мясо, настоящие, а не пластмассовые, помидоры и огурцы, мед, чай, апельсины сорта Вашингтон - все, как в старину у абхазских пастухов.
Спасибо тебе, Данил, за потрясающий день! А всем, кто меня читает, очень рекомендую эту экскурсию: Данил - отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора, супер-водитель на классном пепелаце, заботливый гид (даже о резиновых сапогах побеспокоился), и очень хороший человек, терпеливо и не торопясь прошедший с нами эти 17 км :-)
26 августа 2018
22 августа была третья экскурсия с Данилом. Когда её бронировала даже не представляла каким образом мы будем добираться до намеченной цели. Накануне, на водопадах, Данил подготовил нас к походу морально, а также дал много практических советов. Хорошая обувь, готовность слушаться гида, позитивный настрой - то, что мы увидели, услышали и попробовали, превзошло все ожидания! Мы купались в Амткеле! Красивейшая природа, интересный рассказ гида, юмор, дружеская обстановка, пикник на горной речке... Заряд позитива на предстоящую зиму. Огромное спасибо, Данил! Рекомендую.
17 июля 2018
Замечательная экскурсия. Мы остались в полном восторге. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
24 августа 2017
"Дикая природа Абхазии" оставила исключительно положительные эмоции! Данил очень добродушный и надёжный спутник, с которым ощущаешь себя уверенно.
Маршрут экскурсии уводит по горным дорогам от большого количества людей, кафе и магазинчиков к впечатляющим пейзажам: необъятные просторы, мощные горы, сказочный лес - действительно дикая природа.
В пути Данил рассказал много интересного о традициях, обычаях и вообще о жизни Абхазии, чему на других экскурсиях, посещённых мной, уделялось мало внимания. Пешую часть маршрута лёгкой прогулкой не назвать, но после купания в озере и вкусного обеда, усталости совершенно не было.
Экскурсия хорошо организована, увлекательна и запомнится мне на долго!

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