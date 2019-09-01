5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Родники, каньоны, дольмены
Начнём путешествие с остановки в селе Мархяул, где бьёт волшебный родник, целебная минеральная вода которого берёт своё начало с глубины 100 метров. На скамейке под арочным навесом утолим жажду целительной водой и отправимся в уникальное горное абхазское село Цебельда, где с высоты птичьего полёта будем любоваться первозданными пейзажами. Затем взору откроется Джампальский каньон, от которого мы направимся вдоль русла сухой реки Амткел к гигантскому каменному обвалу. Мы совершим пешую прогулку по необычному ущелью, через самшитовую рощу с грудами камней и родниками. В сказочном лесу мы обнаружим самый высокий на Кавказе дольмен – Азантский – памятник мегалитической эпохи. Это огромный погребальный склеп, сооружённый семейно-родовой общиной более 4 000 лет тому назад!
Прекрасное дитя землетрясения – озеро Амткел
В 1891 году, в результате сильнейшего землетрясения было образовано озеро Амткел – второе по величине озеро Абхазии после знаменитой Рицы. У обрывистых берегов осенью и ранней весной бродят медведи, по вечерам озерную тишину тревожит лай шакалов, а в сумерках спускаются к воде дикие кабаны. Тут всё первобытно и дико. Окрестности озера – излюбленное место монахов-отшельников, которые укрываются здесь от суетного мира. Местные жители ходят сюда рыбачить, в озере водится форель, усач, быстрянка. Вдоволь насладившись видами и сделав фотографи, мы искупаемся в реке Джампал устроим пикник в лучших традициях местных пастухов и охотников.