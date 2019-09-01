5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

От всей души хочу поблагодарить Данила или Даню, как его ласково величала моя мама, за потрясающую экскурсию-поход к озеру Амткел!

На серебристой «Волге» с колесами от УАЗика доехали мы до абхазского села Цебельда, где с высогорного плато полюбовались восхитительными видами Абхазии. Еще несколько километров вниз по направлению (дорог тут уже нет), и вот он - Джампальский каньон, где пришлось оставить нашего пепелаца - нашу «Волгу», и идти по мокрой скользкой тропе. Вдоль русла реки Амткел добрались к гигантскому каменному обвалу. Не самая простая пешая прогулка по необычному ущелью, по скальной осыпи вверх метров на 200 или даже 300, через самшитовую рощу с грудами камней и родниками, по тропе, разбитой копытами полудиких абхазских мустангов. Мустангов нам тоже повезло встретить! В сказочном «аватарном» лесу есть самый высокий на Кавказе дольмен – Азантский. Это огромный погребальный склеп, очищенный от мха силами энтузиастов.

Еще небольшой рывок и вот оно: озеро Амткел, Тут всё первобытно и дико, воды в озере сейчас всего на 800 метров длины, а вот когда снег тает или дожди, оно становится длиной больше двух километров. Теперь обратно, по влажной каменной осыпи спускаться непросто, ох, как непросто! Немалое усилие нашей прекрасной серебристой «Волги», искры и раскрошенные камни из-под колес, но трубы в русле она все же перепрыгнула после нескольких попыток и перекладывания Данилом камней под колесами. Ну что же, прошедшие 17 км туда-обратно две барышни, одной из которых 78!!! лет и их бравый предводитель Данил заслужили пикник у реки Джампал! Обалденно вкусные сыр и мясо, настоящие, а не пластмассовые, помидоры и огурцы, мед, чай, апельсины сорта Вашингтон - все, как в старину у абхазских пастухов.

Спасибо тебе, Данил, за потрясающий день! А всем, кто меня читает, очень рекомендую эту экскурсию: Данил - отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора, супер-водитель на классном пепелаце, заботливый гид (даже о резиновых сапогах побеспокоился), и очень хороший человек, терпеливо и не торопясь прошедший с нами эти 17 км :-)