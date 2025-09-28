Мои заказы

Джиппинг «Высокогорное озеро Мзы»

Отправляемся к озеру Мзы, расположенному высоко в горах.

По пути посетим Рицинский заповедник и увидим озеро Рица, красивейший местный водоём, по которому часто плавают на небольших корабликах. До озера пройдём по горной туристической тропе, проходящей через лес и альпийские луга. Вы сможете поймать здесь единение с природой!
5
4 отзыва
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? По пути к озеру мы с вами заезжаем в Рицинский заповедник, посещаем озеро Рица. Далее едем в высокогорье к озеру Мзы. Поход до самого озера идёт по удобной горной тропе, длина которой составляет около 6-ти километров. Проходит тропа сквозь очень живописный горный лес и альпийские луга. На склонах гор, среди которых находится озеро Мзы, расположен ледник, который не успевает растаять даже летом.
Рекомендуем надевать удобную обувь.

Во вторник, четверг, воскресение с 09:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Юпшарский каньон (каменный мешок)
  • Висячий мост (тарзанка)
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Минеральный источник Аудхара
  • Альпийские луга
  • Озеро Мзы
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация вина и мёда
Что не входит в цену
  • Катание на лошадях - 2500 руб. (по желанию)
  • Пикник - 500 руб.
  • Экосбор - 700 руб (взрослый), 200 руб (детский)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания города Сухум
Завершение: По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Во вторник, четверг, воскресение с 09:00 до 22:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 сен 2025
Места потрясающие, тропа к озеру проходит через красивейший лес и альпийские луга. Пейзажи такие, что невозможно оторвать глаз. Дорога непростая, требует хорошей обуви и физической формы. Трекинговые ботинки идеальный вариант,
или хотя бы плотные кроссовки, т. к идти поиходится по болотистой местности и переходить через ручьи. Что касается организации, выезжать лучше пораньше, чтобы идти спокойно, а не бежать бегом. Мы потеряли много времени на дегустации и мелких остановках и осталось меньше времени на гланый объект. Транспорт это отдельная история. В джип сажают больше людей, чем там реально есть места, и если не повезёт и вы окажитесь на заднем сиденье, то дорога покажется долгой…

М
Максим
29 июл 2025
Арсен самый лучший гид!!! Прокатил нас с ветерком, всю дорогу пели песни💥 самая лучший джиппинг!!!
М
Маргарита
11 июл 2025
Т
Татьяна
25 июн 2025
Все очень понравилось) было сложно,но я люблю локации где нет почти туристов. По фаткту Вас отвозят на место и там дальше сами идете. Но лично оно мне и надо было.
Нас было 4, со второй парой нам повезло и мы раздиляли мнение что мы не будем тратить время на все стандартные заезженные туристами локации. Какое было счастье что мы проехали их. При этом где мы хотели нам остановили. Это восхитительное место,но будте готовы,что это абсолютно не прогулочная тропа,колени,ноги, тело,будет болеть у неподготовленного человека, ни каких шорт и открытых плечей,сгорите и замерзните, с собой взять теплые вещи на верху около озера они вам прегодятся
и в идеале сменные(оставьте сменку в машине), там лежит снег и даже на солнце очень холодный ветер. Химчистка кросовок вам обеспечена, но в другой обуви будет не удобно, камни,глина,болотистая местность,перепрыгивать поваленные деревья и речки по камням) но оно того стоит. Это разрыв сердечка ❤️

