Нас было 4, со второй парой нам повезло и мы раздиляли мнение что мы не будем тратить время на все стандартные заезженные туристами локации. Какое было счастье что мы проехали их. При этом где мы хотели нам остановили. Это восхитительное место,но будте готовы,что это абсолютно не прогулочная тропа,колени,ноги, тело,будет болеть у неподготовленного человека, ни каких шорт и открытых плечей,сгорите и замерзните, с собой взять теплые вещи на верху около озера они вам прегодятся

и в идеале сменные(оставьте сменку в машине), там лежит снег и даже на солнце очень холодный ветер. Химчистка кросовок вам обеспечена, но в другой обуви будет не удобно, камни,глина,болотистая местность,перепрыгивать поваленные деревья и речки по камням) но оно того стоит. Это разрыв сердечка ❤️