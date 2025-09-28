Отправляемся к озеру Мзы, расположенному высоко в горах.
По пути посетим Рицинский заповедник и увидим озеро Рица, красивейший местный водоём, по которому часто плавают на небольших корабликах. До озера пройдём по горной туристической тропе, проходящей через лес и альпийские луга. Вы сможете поймать здесь единение с природой!
По пути посетим Рицинский заповедник и увидим озеро Рица, красивейший местный водоём, по которому часто плавают на небольших корабликах. До озера пройдём по горной туристической тропе, проходящей через лес и альпийские луга. Вы сможете поймать здесь единение с природой!
Описание экскурсии
Что вас ждёт? По пути к озеру мы с вами заезжаем в Рицинский заповедник, посещаем озеро Рица. Далее едем в высокогорье к озеру Мзы. Поход до самого озера идёт по удобной горной тропе, длина которой составляет около 6-ти километров. Проходит тропа сквозь очень живописный горный лес и альпийские луга. На склонах гор, среди которых находится озеро Мзы, расположен ледник, который не успевает растаять даже летом. Важная информация:
Рекомендуем надевать удобную обувь.
Во вторник, четверг, воскресение с 09:00 до 22:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Юпшарский каньон (каменный мешок)
- Висячий мост (тарзанка)
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Минеральный источник Аудхара
- Альпийские луга
- Озеро Мзы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация вина и мёда
Что не входит в цену
- Катание на лошадях - 2500 руб. (по желанию)
- Пикник - 500 руб.
- Экосбор - 700 руб (взрослый), 200 руб (детский)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания города Сухум
Завершение: По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Во вторник, четверг, воскресение с 09:00 до 22:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем надевать удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 сен 2025
Места потрясающие, тропа к озеру проходит через красивейший лес и альпийские луга. Пейзажи такие, что невозможно оторвать глаз. Дорога непростая, требует хорошей обуви и физической формы. Трекинговые ботинки идеальный вариант,
М
Максим
29 июл 2025
Арсен самый лучший гид!!! Прокатил нас с ветерком, всю дорогу пели песни💥 самая лучший джиппинг!!!
М
Маргарита
11 июл 2025
Т
Татьяна
25 июн 2025
Все очень понравилось) было сложно,но я люблю локации где нет почти туристов. По фаткту Вас отвозят на место и там дальше сами идете. Но лично оно мне и надо было.
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
22 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.