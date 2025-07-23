Это не просто экскурсия и фотосессия — это день, когда вы станете главной героиней своей личной сказки. Представьте: ветер играет с подолом платья, солнце мягко ложится на плечи, а вокруг — дикая природа, старинные руины, заброшенные дворцы и арки. Не будем торопиться, насладимся каждым мгновением. Итог — не просто красивые фото, а воспоминания, к которым захочется возвращаться.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Что особенного в этом дне?

Я подскажу, поддержу, помогу почувствовать себя уверенно в кадре, даже если у вас нет опыта. Мы делаем съёмку лёгкой, непринуждённой и наполненной.

В вашем распоряжении — гардероб с лёгкими, струящимися платьями в духе бохо и романтики. Мы подберём наряды под ваш стиль, настроение дня и цвет природы.

А где пройдёт съёмка?

Вас ждут уникальные заброшенные объекты с историей — все они пропитаны духом времени и идеально подходят для загадочных, кинематографичных кадров:

Дворец Николая Смецкого (снаружи)

Келасурский ж/д вокзал

Беслетский мост (мост Царицы Тамары)

Беслетская ГЭС

Арочная смотровая города Сухума (Сухумская гора)

Мы не будем торопиться и насладимся каждым моментом — успеем и воздухом подышать, и полюбоваться достопримечательностями, и выпить кофе или чай с прекрасным видом.

Организационные детали

Я снимаю на Canon R6 и iPhone 13 Pro Max

Через 2 недели вы получите 50+ фото (на человека) в цветокоррекции

За доплату фотографии можно получить на следующий день после съёмки, детали уточняйте в переписке

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf 6 или минивэне Toyota Alfard

Продолжительность может варьироваться: от 5 до 6 часов

Дополнительные расходы