Это не просто экскурсия и фотосессия — это день, когда вы станете главной героиней своей личной сказки.
Представьте: ветер играет с подолом платья, солнце мягко ложится на плечи, а вокруг — дикая природа, старинные руины, заброшенные дворцы и арки. Не будем торопиться, насладимся каждым мгновением. Итог — не просто красивые фото, а воспоминания, к которым захочется возвращаться.
Представьте: ветер играет с подолом платья, солнце мягко ложится на плечи, а вокруг — дикая природа, старинные руины, заброшенные дворцы и арки. Не будем торопиться, насладимся каждым мгновением. Итог — не просто красивые фото, а воспоминания, к которым захочется возвращаться.
Описание фото-прогулки
Что особенного в этом дне?
Я подскажу, поддержу, помогу почувствовать себя уверенно в кадре, даже если у вас нет опыта. Мы делаем съёмку лёгкой, непринуждённой и наполненной.
В вашем распоряжении — гардероб с лёгкими, струящимися платьями в духе бохо и романтики. Мы подберём наряды под ваш стиль, настроение дня и цвет природы.
А где пройдёт съёмка?
Вас ждут уникальные заброшенные объекты с историей — все они пропитаны духом времени и идеально подходят для загадочных, кинематографичных кадров:
- Дворец Николая Смецкого (снаружи)
- Келасурский ж/д вокзал
- Беслетский мост (мост Царицы Тамары)
- Беслетская ГЭС
- Арочная смотровая города Сухума (Сухумская гора)
Мы не будем торопиться и насладимся каждым моментом — успеем и воздухом подышать, и полюбоваться достопримечательностями, и выпить кофе или чай с прекрасным видом.
Организационные детали
- Я снимаю на Canon R6 и iPhone 13 Pro Max
- Через 2 недели вы получите 50+ фото (на человека) в цветокоррекции
- За доплату фотографии можно получить на следующий день после съёмки, детали уточняйте в переписке
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf 6 или минивэне Toyota Alfard
- Продолжительность может варьироваться: от 5 до 6 часов
Дополнительные расходы
- Проход к ГЭС — 100 ₽ за чел.
- Обед (по желанию) — 600–700 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Алевтина, я влюблена в Абхазию и с радостью делюсь этой любовью с теми, кто приезжает сюда впервые (или в который раз, но всё ещё ищет волшебство). Я помогаю путешественникам увидеть настоящую Абхазию — атмосферную, тёплую, без суеты и шаблонов. Работаю в команде местных ребят, каждый из нас знает своё дело и вложил душу в наши маршруты.
Отзывы и рейтинг
0
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е
всем добрый день. попалось этот сайт мне на глаза случайно и решила выбрать экскурсии себе и своей родне эту экскурсию. они первый раз в Абхазии будет хорошая память думала я.
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