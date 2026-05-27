Мы провезём вас по самым живописным локациям страны. Вы увидите горные ущелья с высокими каменными стенами и несколько водопадов. Полюбуетесь ярким цветом Голубого озера. Узнаете, какие легенды связаны с достопримечательностями, и продегустируете мёд на пасеке. И, конечно, погуляете у природной жемчужины региона — озера Рица.
Описание экскурсии
- Бзыбское ущелье. Проедем по живописной дороге вдоль горной реки Бзыбь. По пути вы полюбуетесь скалами и лесами Гагрского и Бзыбского хребтов. Остановимся на смотровых площадках для фотографий
- Водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы. Вы узнаете, какие с ними связаны легенды и сможете загадать желания
- Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП). Проедем по заповеднику, гид расскажет о флоре, фауне и истории создания парка
- Голубое озеро. Прогуляемся у карстового водоёма с ярко-бирюзовой водой, которая не замерзает даже зимой
- Гегский водопад. На внедорожнике по горной дороге поднимемся к одному из самых впечатляющих водопадов Абхазии
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»). Проедем по узкому ущелью с высокими отвесными скалами
- Озеро Рица. По пути вы послушаете, как формировались местные горные пейзажи и почему вода озера меняет оттенки. На озере у вас будет время для прогулки вдоль набережной и отдыха
- Дегустации. Заедем на пасеку и экоферму, где вас угостят мёдом и фермерскими продуктами
Мы расскажем:
- как жила Абхазия от древних времён до советского периода и почему Рицу так любили высокопоставленные гости
- какие растения и животные встречаются в этом регионе
- почему Гегский водопад считается одним из самых необычных в стране
- какие тайны хранит озеро Рица
- как жили люди в местных горах раньше и как живут сейчас
- где попробовать настоящие местные продукты и что привезти с собой
Примерный тайминг
6:00–7:15 — сбор и выезд
7:15–9:15 — переезд в РРНП
9:15–9:25 — водопад Девичьи слёзы
9:35 — КПП РРНП
9:40–10:00 — Голубое озеро
10:50–11:50 — Гегский водопад
12:50 — проезд через Юпшарский каньон
13:10–14:10 — центральная смотровая площадка озера Рица
14:15 — выезд со смотровой
14:30–14:50 — водопад Молочный
15:00–15:40 — время на обед в ресторане «Сойка»
16:10–16:25 — водопад Мужские слёзы
16:45–17:05 — дегустация мёда
17:15–17:35 — дегустация на экоферме
17:45 — завершение экскурсии
17:50–19:50 — обратный переезд в Сухум
Организационные детали
- Трансфер, въезд в Рицинский парк и дегустации включены
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3200 ₽
|Дети до 12 лет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сухуме, по адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лолита — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
У нас более 40 экскурсионных программ и активных поездок по культурным, историческим, природным достопримечательностям Абхазии. Вас сопроводят лучшие гиды страны, и вы никогда не столкнётесь с языковым барьером — наши экскурсоводы владеют русским и английским языками. С нами вас ждёт незабываемое путешествие по Абхазии!
