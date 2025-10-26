Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Неспешная поездка по восточной Абхазии подарит незабываемые впечатления.
Начав с минерального родника на Военно-Сухумской дороге, вы посетите ущелье Черниговка с его водопадами и подвесными мостами. Вкусный обед в «Винном дворе» дополнит читать дальше
гастрономический отдых. Драндский храм удивит своей историей и видом на долину.
Завершите день в Кындыгских термальных источниках, где минеральная вода и лечебная грязь помогут восстановить силы. Это путешествие станет идеальным выбором для тех, кто ищет гармонию и спокойствие
6 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Живописные природные ландшафты
🏛 Древний Драндский храм
💧 Горячие термальные источники
🍷 Гастрономический отдых
🚗 Комфортное путешествие на минивэне
Что можно увидеть
Мерхеульский источник
Ущелье Черниговка
Драндский храм
Кындыгские термальные источники
Описание экскурсии
10:00 — выезд из города
10:20 — Мерхеульский источник. Облагороженный родник в 10 километрах от Сухума. Минеральная вода выходит на поверхность из глубины около 100 метров — её можно попробовать прямо из скважины
11:00 — ущелье Черниговка. Каньон с водопадами, озерцами и подвесными мостами. Вы прогуляетесь по оборудованной тропе и по желанию окунётесь в прохладную горную реку. Ущелье расположено на старой Военно-Сухумской дороге
12:30 — обед (по желанию). Национальная кухня в «Винном дворе». Гастрономический отдых с дегустацией мёда, сыров и вин, произведённых в Абхазии
14:00 — Драндский храм. Собор Успения, построенный в 6 веке при императоре Юстиниане. Один из старейших христианских храмов Кавказа. Находится на высоком обрыве с видом на луговую долину и реку
15:00 — Кындыгские термальные источники. Минеральная вода выходит на поверхность с температурой до 100 °C, в резервуарах она охлаждается до комфортных 45 °C. Вас ждут природные ванны, лечебная грязь и массажные водопады. Время отдыха — до двух часов
17:00–17:30 — возвращение в город
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне Toyota Estima 5 или Toyota Alphard 4, Toyota Noah, Toyota Voxy
Дополнительные расходы: Черниговка — 300 ₽, термальные источники — 300 ₽, обед (по желанию)
В поездке с вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод, родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!
Отзывы и рейтинг
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
26 окт 2025
Спасибо Андрею за организацию экскурсии! Все понравилось, никуда не торопились) и отдохнули, и пообедали вкусно, и погуляли по Черниговке, и в термальные источники заехали!) все супер! Спасибо!
Екатерина
9 окт 2025
Все понравилось, однозначно поедем еще раз с ребятами) индивидулаьные экскурсии за адекватные деньги!
Ольга
9 окт 2025
Очень рекомендую данные места к посещению и организатора, днем написала вечером уже приехали за нами на комфортной машине и отвезли по выбранному маршруту! Гид грамотный, вежливый, нам все понравилось!
Мария
9 окт 2025
Ездили на экскурсию с Гарри, все прошло великолепно! Впечатления только положительные. Виды красивые, Гарри на отлично справился со своей задачей) однозначно рекомендую эту поездку.
Алена
17 сен 2025
Спасибо большое за это чудесное путешествие, Андрей много чего интересное рассказал, возил везде аккуратно, что приятно для Абхазии. Показал больше мест чем было заявлено, посоветовал что еще посмотреть. Ничего не навязывал и мы отлично провели время. Хорошая машина и отличный сервис)). Спасибо. Всем советую, не пожалеете.
Нина
22 авг 2025
Красиво! Динамично! Интересно! Впечатлений много) водопады Черниговки: вода переливается в лучах солнца, пробивающегося через пышные заросли, бурлит и пенится в сооружениях бывшей ГЭС, во многих маленьких рукодельных гротах столики и читать дальше
вам туда могут принести еду и напитки из ресторана (маленький минус оплата только наличными); храм в Драндах, чья территория утопает в пальмах, олеандре, оливе, построен в VI веке и реконструируется сейчас, в нем есть прекрасная купель отдельная для мужчин и женщин - и это невероятно приятно, после жары - восторг! И в конце горячие источники и грязи Кындыг - своеобразная СПА «точка» насыщенного и яркого дня) Однозначно рекомендую!