Неспешная поездка по восточной Абхазии подарит незабываемые впечатления.Начав с минерального родника на Военно-Сухумской дороге, вы посетите ущелье Черниговка с его водопадами и подвесными мостами. Вкусный обед в «Винном дворе» дополнит

гастрономический отдых. Драндский храм удивит своей историей и видом на долину. Завершите день в Кындыгских термальных источниках, где минеральная вода и лечебная грязь помогут восстановить силы. Это путешествие станет идеальным выбором для тех, кто ищет гармонию и спокойствие

Описание экскурсии

10:00 — выезд из города

10:20 — Мерхеульский источник. Облагороженный родник в 10 километрах от Сухума. Минеральная вода выходит на поверхность из глубины около 100 метров — её можно попробовать прямо из скважины

11:00 — ущелье Черниговка. Каньон с водопадами, озерцами и подвесными мостами. Вы прогуляетесь по оборудованной тропе и по желанию окунётесь в прохладную горную реку. Ущелье расположено на старой Военно-Сухумской дороге

12:30 — обед (по желанию). Национальная кухня в «Винном дворе». Гастрономический отдых с дегустацией мёда, сыров и вин, произведённых в Абхазии

14:00 — Драндский храм. Собор Успения, построенный в 6 веке при императоре Юстиниане. Один из старейших христианских храмов Кавказа. Находится на высоком обрыве с видом на луговую долину и реку

15:00 — Кындыгские термальные источники. Минеральная вода выходит на поверхность с температурой до 100 °C, в резервуарах она охлаждается до комфортных 45 °C. Вас ждут природные ванны, лечебная грязь и массажные водопады. Время отдыха — до двух часов

17:00–17:30 — возвращение в город

Организационные детали