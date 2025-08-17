Черниговка привлекает своей уникальной природой и спокойствием.
Путешественники могут посетить карстовое ущелье, насладиться видами искусственного водопада и густого леса. На маршруте предусмотрена остановка у Мерхеульского источника, где можно попробовать целебную воду. Экскурсия завершается в местном ресторане, где подают блюда национальной кухни. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит заряд энергии
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Посещение карстового ущелья
- 💧 Мерхеульский источник
- 📸 Фотографии у водопада
- 🌳 Прогулка по густому лесу
- 🍽️ Национальная кухня в ресторане
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🗺️ Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Мерхеульский источник
- Искусственный водопад
Описание экскурсии
По пути мы остановимся у Мерхеульского источника — здесь вы сможете набрать целебной воды, о свойствах которой ходят легенды.
А затем доберёмся до живописного каньона.
- Вы увидите искусственный водопад и сделаете яркие фотографии
- Насладитесь энергией гор и отдохнёте в тиши и прохладе карстового ущелья
- Полюбуетесь заводью, густым южным лесом и оазисами
- Сможете заглянуть в ресторан и попробовать блюда национальной кухни и свежевыловленную форель
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- С вами будут опытный водитель и профессиональный гид. Основную информацию гид расскажет в пути, а на остановках сориентирует вас, как лучше провести время
ежедневно в 14:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 12 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:15
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Мадина — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Виктория
17 авг 2025
8 июля посетили увлекательную экскурсию в живописный город Черниговка, которую провел замечательный гид — Манана. Это путешествие стало настоящим открытием и оставило массу приятных впечатлений!
Экскурсия была хорошо организована: удобный транспорт
М
Михаил
16 авг 2025
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Мадине за интересную программу. Все очень понравилось, особенно дегустация!
Наталья
6 авг 2025
Все понравилось. Природа красивая, довезли с комфортом. Люди с которыми попали на экскурсию замечательные. Информации много получили от девушки-экскурсовода. Была дегустация сыров и напитков, тоже понравилась. Вообщем рекомендую!
Антон
31 июл 2025
Поездка получилась довольно ровной) Дегустация чая в самой #Черниговке понравилась на 100!
Экскурсовод сразу не поняла, что вся наша группа не пьющая, поэтому не сразу соорентировалась, что нам надо дегустации начинать
М
Милана
22 июл 2025
Прекрасная экскурсия, однозначно советую!
Дегустация вина, сыров и колбас отвал всего 🫠🫶🏼
К
Ксения
19 июн 2025
Обязательно к посещению!!))
Е
Евгений
2 июн 2025
Классно и красиво. Не зря рекомендовали)
О
Ольга
28 мая 2025
У нас была маленькая группа, удобный трансфер, великолепный водитель. Экскурсия прошла на ура, красочное место, столько фотографий сделала, просто чудо. Спасибо за отдых 👍
Ю
Юлия
24 мая 2025
Экскурсовод супер! Водитель аккуратный!
Невероятные впечатления!
Спасибо, Фатима ❤️
В
Виталий
21 мая 2025
Экскурсия прошла отлично! Повезло попасть к одному из Лучших экскурсоводов по Абхазии✨.
Лариса
10 мая 2025
Комфортная и уютная экскурсия с обаятельным экскурсоводом. Экскурсия групповая, но было всего нас 2 туриста. Это не отразилось на качестве мероприятия.
Н
Нина
9 мая 2025
Отличная получилась прогулка. Очень атмосферное и живописное место.
Огромное спасибо хочется сказать организаторам и в частности нашему водителю, который не только довёз до места, но и познакомил с городом, рассказал интересные исторические факты.
В конце прогулки нас ждал вкусный и сытный ужин.
Домой приехали уставшие, но счастливые.
Н
Наталья
21 апр 2025
Все прошло отлично, комфортно. Рекомендую)
Входит в следующие категории Сухума
