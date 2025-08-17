Черниговка привлекает своей уникальной природой и спокойствием. Путешественники могут посетить карстовое ущелье, насладиться видами искусственного водопада и густого леса. На маршруте предусмотрена остановка у Мерхеульского источника, где можно попробовать целебную воду. Экскурсия завершается в местном ресторане, где подают блюда национальной кухни. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит заряд энергии

Время начала: 14:15

Описание экскурсии

По пути мы остановимся у Мерхеульского источника — здесь вы сможете набрать целебной воды, о свойствах которой ходят легенды.

А затем доберёмся до живописного каньона.

Вы увидите искусственный водопад и сделаете яркие фотографии

Насладитесь энергией гор и отдохнёте в тиши и прохладе карстового ущелья

Полюбуетесь заводью, густым южным лесом и оазисами

Сможете заглянуть в ресторан и попробовать блюда национальной кухни и свежевыловленную форель

Организационные детали