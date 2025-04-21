Ущелье Черниговка – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье Черниговка» в Сухуме, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Из Сухума - в Черниговку
На автобусе
3.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Черниговка - это место, где можно забыть о городской суете. Водопады, леса и целебные источники ждут тех, кто готов к новым открытиям
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 14:15
Завтра в 14:15
15 мая в 14:15
1300 ₽ за человека
Ольгинские водопады, Черниговка и термальный источник Кындыг - из Сухума
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ольгинские водопады и Кындыг
Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
14 900 ₽ за всё до 7 чел.
Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Черниговка и горячие источники Кындыг
Индивидуальная экскурсия из Сухума: живописные водопады, минеральные источники и эвкалиптовая роща. Уникальная возможность отдохнуть и зарядиться энергией
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Ущелье Черниговка»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Ольгинские водопады, Черниговка и термальный источник Кындыг - из Сухума
  3. Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
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  2. Голубое озеро
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  4. Новоафонский монастырь
  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Самое главное
  8. Набережная
  9. Гора Мамдзышха
  10. Термальные источники Кындыг
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в мае 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Ущелье Черниговка" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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