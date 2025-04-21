Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Черниговка - это место, где можно забыть о городской суете. Водопады, леса и целебные источники ждут тех, кто готов к новым открытиям
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 14:15
Завтра в 14:15
15 мая в 14:15
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Ольгинские водопады и Кындыг
Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
14 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Черниговка и горячие источники Кындыг
Индивидуальная экскурсия из Сухума: живописные водопады, минеральные источники и эвкалиптовая роща. Уникальная возможность отдохнуть и зарядиться энергией
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 апреля 2025Все прошло отлично, комфортно. Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Ущелье Черниговка»
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