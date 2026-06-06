Отправимся туда, где время замедляет ход, а природа раскрывает свои живописные секреты. Представьте: вы идёте по тенистым тропам и вдыхаете ароматы диких трав. Вокруг скалы, поросшие изумрудным мхом, а где-то внизу журчит кристально чистая горная река. Черниговка — это не просто ущелье. Это место силы, где каждый звук природы наполняет душу спокойствием.
Описание экскурсии
Мы проведём вас по самым живописным уголкам этого удивительного места, расскажем связанные с ним легенды и предания. Вы увидите водопады, которые словно серебряные нити спускаются по склонам, почувствуете прохладу вековых деревьев и, возможно, даже встретите обитателей этого дикого края.
- Живописное ущелье Черниговка со множеством водопадов.
- Минеральный источник Мархеул
Организационные детали
Что включено
трансфер
услуги гида
страховка
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет(от 6 до 12 лет) из Нового Афона
|1500 ₽
|Взрослый билет (12+) из Нового Афона
|1800 ₽
|Взрослый билет из Сухума (12+)
|1400 ₽
|Детский билет из Сухума (от 6 до 12 лет)
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
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