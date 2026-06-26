Черниговка — одна из любимых природных локаций близ Сухума.
Сюда едут, чтобы посмотреть, как крутые скалы с водопадами обрамляют ущелье, а по дну бежит река Мачара. Всё это и многое другое будет на нашем маршруте! А по дороге заедем к знаменитому источнику Мархаул. Здесь минеральная вода поднимается с глубины 50–110 м — таких мест в Абхазии единицы.
Сюда едут, чтобы посмотреть, как крутые скалы с водопадами обрамляют ущелье, а по дну бежит река Мачара. Всё это и многое другое будет на нашем маршруте! А по дороге заедем к знаменитому источнику Мархаул. Здесь минеральная вода поднимается с глубины 50–110 м — таких мест в Абхазии единицы.
Описание экскурсии
- Живописное ущелье Черниговка — каньон с крутыми скалами и падающей водой.
- Водопады, каменные колодцы и естественные водоскаты — природа работала здесь тысячелетиями.
- Мостки вдоль скальной ниши — отсюда открывается лучший вид на ущелье.
- Ресторанный комплекс «Ассир» в национальном стиле — вы оцените атмосферу, а перекусить можно по желанию.
- Минеральный источник «Мархаул» — вода из самых недр земли. Свежая, слабоминерализованная и очень мягкая.
Организационные детали
- Едем на Mercedes Sprinter или минибусе Volkswagen LT.
- Дополнительно оплачивается входной билет в Черниговку: взрослый — 300 ₽, детский (7-12 лет) — 200 ₽.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды.
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сухума
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самиля — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 407 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая динамично развивается с 2006 года. Мы знакомим путешественников с природными, историческими, культурными памятниками региона, а также бытом, нравами, традициями, укладом жизни абхазов. До встречи!
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