Если вы уже успели проехать и пройти по главным местам Абхазии, предлагаем попробовать необычный способ передвижения! Мы устроим для вас живописное путешествие — насыщенное и в буквальном смысле свежее.
Вы пройдёте на сапе по узким извилистым ущельям, увидите белоснежные скалы и искупаетесь в кристально чистой воде.
Описание водной прогулки
Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет провести день активно и с удовольствием, открыть для себя кусочек живой Абхазии и испытать радость движения по воде. Вас ждут живописные места среди скал:
- Большой каньон Хашупсе — природный шедевр, созданный одноимённой рекой, которая пробила себе путь сквозь известняковые скалы. Вода здесь прохладная — около 10–13 °C. Ущелье узкое, извилистое и невероятно фотогеничное — кадры отсюда получаются впечатляющими
- Малый каньон «Христофор» — его называют «младшим братом» Хашупсе. Компактный, но не менее эффектный, он позволяет почувствовать масштаб и красоту этих мест
- Белые скалы — место силы и контрастов: ослепительно светлые камни, бирюзовая вода и легенды, которые гид расскажет по пути. Здесь тоже можно искупаться и сделать отличные фото
Организационные детали
- Маршрут подходит взрослым и детям от 5 лет
- Трансфер по программе проходит на комфортабельных минивэнах. Начать можем из Сухума, Нового Афона, Гудауты, Гагры, Пицунды или от КПП Псоу
- Предусмотрен обед в дороге — остановимся в уютном месте, где можно перекусить и отдохнуть
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в каньоны: 200 ₽ + 100 ₽ с чел.
- Прокат сапа 1 000 ₽
- Гидрокостюм 1 000 ₽
- Обед от 500 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 33 туристов
Я коренной житель Абхазии, очень люблю ездить по труднодоступным локациям и знакомиться с прекрасными местами нашего райского уголка, проводить интересные и весёлые выезды на природу с ночёвками и пикниками. Присоединяйтесь!
