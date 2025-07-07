Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Сухуме, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Групповая Из Абхазии - в Красную Поляну и Розу Хутор Уехать из Сухума на целый день: исследовать древние ущелья и современные олимпийские курорты Начало: Ближайшая остановка по Сухумскому шоссе Расписание: ежедневно в 07:30 2000 ₽ за человека На машине 7 часов Индивидуальная до 7 чел. Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство Путешествие по каньонам Хашупсе с внедорожником, сапбордингом и обедом в форелевом хозяйстве. Завершите день у Белых скал 15 000 ₽ за всё до 7 чел. На машине Джиппинг Джиппинг в Абхазию 13 часов Групповая Джиппинг и поход к Долине семи озёр Отправляйтесь в захватывающее путешествие по живописным уголкам Абхазии, где вас ждут альпийские луга, каньоны и бирюзовые озёра Начало: По месту проживания в Сухуме Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 3500 ₽ за человека Другие экскурсии Сухума

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Активности»

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