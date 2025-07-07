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Активности – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Сухуме, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Абхазии - в Красную Поляну и Розу Хутор
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Абхазии - в Красную Поляну и Розу Хутор
Уехать из Сухума на целый день: исследовать древние ущелья и современные олимпийские курорты
Начало: Ближайшая остановка по Сухумскому шоссе
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июл в 07:30
2000 ₽ за человека
Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Путешествие по каньонам Хашупсе с внедорожником, сапбордингом и обедом в форелевом хозяйстве. Завершите день у Белых скал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Джиппинг и поход среди альпийских лугов к Долине семи озёр - из Сухума
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
13 часов
Групповая
Джиппинг и поход к Долине семи озёр
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по живописным уголкам Абхазии, где вас ждут альпийские луга, каньоны и бирюзовые озёра
Начало: По месту проживания в Сухуме
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
9 июл в 09:00
3500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Абхазии - в Красную Поляну и Розу Хутор
  2. Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
  3. Джиппинг и поход среди альпийских лугов к Долине семи озёр - из Сухума
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Ущелье Черниговка
  6. Гегский водопад
  7. Самое главное
  8. Набережная
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Гора Мамдзышха
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 15 000.
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