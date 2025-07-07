Групповая
Из Абхазии - в Красную Поляну и Розу Хутор
Уехать из Сухума на целый день: исследовать древние ущелья и современные олимпийские курорты
Начало: Ближайшая остановка по Сухумскому шоссе
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июл в 07:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Путешествие по каньонам Хашупсе с внедорожником, сапбордингом и обедом в форелевом хозяйстве. Завершите день у Белых скал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Джиппинг и поход к Долине семи озёр
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по живописным уголкам Абхазии, где вас ждут альпийские луга, каньоны и бирюзовые озёра
Начало: По месту проживания в Сухуме
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
9 июл в 09:00
3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 15 000.
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Активности», цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь