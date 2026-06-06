Новый Афон объединяет всё лучшее, чем славится Абхазия: древние монастыри, живописные уголки природы и впечатляющие подземные залы. За одну поездку вы познакомитесь с историей города и увидите его главные достопримечательности.
Описание экскурсииВеличие Новоафонского монастыря На комфортабельном автобусе вы отправитесь на обзорную экскурсию в Новый Афон, где профессиональный гид расскажет уникальные подробности о его древней многовековой истории. Вы осмотрите знаменитый действующий Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На территории комплекса находятся несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи и трапезная. Вы увидите главную святыню — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а также самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Парк, водопады и Царская аллея Во время прогулки вы оцените живописные окрестности: водопад «Псырцха», одноимённую станцию, Царскую аллею и пруд с лебедями. Здесь можно отдохнуть и оценить рукотворный водопад, созданный силами монахов, а также увидеть знаменитую «Тропу грешников». Подземное царство пещеры После обзорной экскурсии вас ждёт посещение Новоафонской пещеры — одной из самых глубоких пещер в мире карстового происхождения. Вы проведёте 1,5 часа в уникальном подземном царстве, где температура всегда держится на уровне +13 градусов независимо от сезона, и увидите окаменевшие водопады, подземное озеро и знаменитую галерею каменных цветов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новоафонский мужской монастырь
- Храм Симона Кананита
- Пантелеймоновский собор
- Новоафонская пещера
- Подземное озеро
- Галерея каменных цветов
- Парк с лебедями
- Тропа грешников
- Царская аллея
- Рукотворный водопад на реке Псырцха
- Водопад «Псырцха»
- Станция «Псырцха»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Дегустация меда, вина, чачи, сыра и мяса
Что не входит в цену
- Пещера - 1000 руб. /чел., дети до 8 лет включительно - бесплатно
- Обед в кафе
- Заезд в село Лыхны и посещение Храма Х века - 500 руб. /чел.
- Посещение дачи Сталина (по желанию) - 400 руб. /чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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