Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Новый Афон объединяет всё лучшее, чем славится Абхазия: древние монастыри, живописные уголки природы и впечатляющие подземные залы. За одну поездку вы познакомитесь с историей города и увидите его главные достопримечательности.

Мадина Ваш гид в Сухуме Задать вопрос Групповая экскурсия 1100 ₽ за человека 🇷🇺 русский 6 часов 1-20 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Величие Новоафонского монастыря На комфортабельном автобусе вы отправитесь на обзорную экскурсию в Новый Афон, где профессиональный гид расскажет уникальные подробности о его древней многовековой истории. Вы осмотрите знаменитый действующий Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На территории комплекса находятся несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи и трапезная. Вы увидите главную святыню — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а также самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Парк, водопады и Царская аллея Во время прогулки вы оцените живописные окрестности: водопад «Псырцха», одноимённую станцию, Царскую аллею и пруд с лебедями. Здесь можно отдохнуть и оценить рукотворный водопад, созданный силами монахов, а также увидеть знаменитую «Тропу грешников». Подземное царство пещеры После обзорной экскурсии вас ждёт посещение Новоафонской пещеры — одной из самых глубоких пещер в мире карстового происхождения. Вы проведёте 1,5 часа в уникальном подземном царстве, где температура всегда держится на уровне +13 градусов независимо от сезона, и увидите окаменевшие водопады, подземное озеро и знаменитую галерею каменных цветов.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату