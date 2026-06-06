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Тайны Нового Афона: от святынь монастыря до подземной пещеры

Новый Афон объединяет всё лучшее, чем славится Абхазия: древние монастыри, живописные уголки природы и впечатляющие подземные залы. За одну поездку вы познакомитесь с историей города и увидите его главные достопримечательности.
Тайны Нового Афона: от святынь монастыря до подземной пещеры
Тайны Нового Афона: от святынь монастыря до подземной пещеры
Тайны Нового Афона: от святынь монастыря до подземной пещеры

Описание экскурсии

Величие Новоафонского монастыря На комфортабельном автобусе вы отправитесь на обзорную экскурсию в Новый Афон, где профессиональный гид расскажет уникальные подробности о его древней многовековой истории. Вы осмотрите знаменитый действующий Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На территории комплекса находятся несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи и трапезная. Вы увидите главную святыню — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а также самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Парк, водопады и Царская аллея Во время прогулки вы оцените живописные окрестности: водопад «Псырцха», одноимённую станцию, Царскую аллею и пруд с лебедями. Здесь можно отдохнуть и оценить рукотворный водопад, созданный силами монахов, а также увидеть знаменитую «Тропу грешников». Подземное царство пещеры После обзорной экскурсии вас ждёт посещение Новоафонской пещеры — одной из самых глубоких пещер в мире карстового происхождения. Вы проведёте 1,5 часа в уникальном подземном царстве, где температура всегда держится на уровне +13 градусов независимо от сезона, и увидите окаменевшие водопады, подземное озеро и знаменитую галерею каменных цветов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Пантелеймоновский собор
  • Новоафонская пещера
  • Подземное озеро
  • Галерея каменных цветов
  • Парк с лебедями
  • Тропа грешников
  • Царская аллея
  • Рукотворный водопад на реке Псырцха
  • Водопад «Псырцха»
  • Станция «Псырцха»
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Дегустация меда, вина, чачи, сыра и мяса
Что не входит в цену
  • Пещера - 1000 руб. /чел., дети до 8 лет включительно - бесплатно
  • Обед в кафе
  • Заезд в село Лыхны и посещение Храма Х века - 500 руб. /чел.
  • Посещение дачи Сталина (по желанию) - 400 руб. /чел.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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