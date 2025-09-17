Вы увидите то, чего нет в классических программах: таинственную Отапскую пещеру, руины Великой Абхазской стены, храм 10 века на холме и Генуэзскую крепость с панорамным видом на окрестности. По желанию заедем на форелевое хозяйство и завершим день вкусным обедом.
Это возможность взглянуть на Абхазию с новой стороны: без толп туристов, со множеством историй и фотолокаций.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Этот маршрут подойдёт тем, кто устал от банальных экскурсий и ищет нечто настоящее — атмосферное, редкое и по-настоящему запоминающееся. Точки маршрута:
- Отапская пещера — с красивыми сталактитами и подземной рекой. Вы пройдёте вброд в сапогах (выдаются на месте) по безопасному маршруту. Внутри пещеры особенно ощущается дыхание земли и дух приключений
- Руины Великой Абхазской стены — фрагменты древней крепостной стены, некогда защищавшей страну от врагов. Это малоизвестное место с ощущением ускользающего времени
- Моквский храм 10 века — один из древнейших храмов Абхазии, окружённый зеленью. Стоит на возвышенности, наполнен тишиной и особенной энергетикой. Идеальное место, чтобы просто посозерцать
- Генуэзская крепость Сан-Томмаза — небольшие, но живописные руины крепости на холме с прекрасным видом
- Обед в традиционном месте — по желанию заедем перекусить в апацху (абхазское домашнее кафе) или на форелевое хозяйство. Там можно попробовать мясо на углях, мамалыгу, соусы, домашнее вино или поймать форель и тут же её приготовить — с лимоном и тёплым хлебом
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- Входные билеты в пещеру — 500 ₽ за чел.
- Обед по желанию — 600–700 ₽ за чел.
Транспорт:
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf 6
- При компании от 4-х человек — минивэн Toyota Alphard
- В наличии детское кресло — обязательно укажите при бронировании, если вы путешествуете с ребёнком
Возраст и физическая подготовка:
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет
- Сложных подъёмов и длительных переходов нет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Алевтина, я влюблена в Абхазию и с радостью делюсь этой любовью с теми, кто приезжает сюда впервые (или в который раз, но всё ещё ищет волшебство). Я помогаю путешественникам увидеть настоящую Абхазию — атмосферную, тёплую, без суеты и шаблонов. Работаю в команде местных ребят, каждый из нас знает своё дело и вложил душу в наши маршруты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
17 сен 2025
Не потеряйте того, что достигнуто Алевтиной.
П
Павел
31 мая 2025
Великолепная экскурсия! Мы не в первый раз в Абхазии и, конечно, все стандартные маршруты давно пройдены. А эта экскурсия - прекрасная возможность увидеть Абхазию немного с другой стороны. Это - Восточная Абхазия, она совсем другая. Интересные и очень красивые места, интересный и познавательный рассказ Алевтины - всё было просто прекрасно! Настоятельно рекомендую!
Ася
6 мая 2025
Тур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутов с толпами туристов, а спокойной поездки по Восточной Абхазии, утопающей в зелени и солнце.
Саша
4 мая 2025
Незнаю что меня больше впечатлило, наш гид или красоты Абхазии 😅
Алиса
4 мая 2025
Волшебное получилось путешествие у нас путешествие!
