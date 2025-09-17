Мои заказы

Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности

Увидеть не самые известные, но очень атмосферные места, узнать больше о стране и её обычаях
Вы увидите то, чего нет в классических программах: таинственную Отапскую пещеру, руины Великой Абхазской стены, храм 10 века на холме и Генуэзскую крепость с панорамным видом на окрестности. По желанию заедем на форелевое хозяйство и завершим день вкусным обедом.

Это возможность взглянуть на Абхазию с новой стороны: без толп туристов, со множеством историй и фотолокаций.
5
5 отзывов
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности© Алевтина
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности© Алевтина
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности© Алевтина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Этот маршрут подойдёт тем, кто устал от банальных экскурсий и ищет нечто настоящее — атмосферное, редкое и по-настоящему запоминающееся. Точки маршрута:

  • Отапская пещера — с красивыми сталактитами и подземной рекой. Вы пройдёте вброд в сапогах (выдаются на месте) по безопасному маршруту. Внутри пещеры особенно ощущается дыхание земли и дух приключений
  • Руины Великой Абхазской стены — фрагменты древней крепостной стены, некогда защищавшей страну от врагов. Это малоизвестное место с ощущением ускользающего времени
  • Моквский храм 10 века — один из древнейших храмов Абхазии, окружённый зеленью. Стоит на возвышенности, наполнен тишиной и особенной энергетикой. Идеальное место, чтобы просто посозерцать
  • Генуэзская крепость Сан-Томмаза — небольшие, но живописные руины крепости на холме с прекрасным видом
  • Обед в традиционном месте — по желанию заедем перекусить в апацху (абхазское домашнее кафе) или на форелевое хозяйство. Там можно попробовать мясо на углях, мамалыгу, соусы, домашнее вино или поймать форель и тут же её приготовить — с лимоном и тёплым хлебом

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты в пещеру — 500 ₽ за чел.
  • Обед по желанию — 600–700 ₽ за чел.

Транспорт:

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf 6
  • При компании от 4-х человек — минивэн Toyota Alphard
  • В наличии детское кресло — обязательно укажите при бронировании, если вы путешествуете с ребёнком

Возраст и физическая подготовка:

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет
  • Сложных подъёмов и длительных переходов нет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Алевтина, я влюблена в Абхазию и с радостью делюсь этой любовью с теми, кто приезжает сюда впервые (или в который раз, но всё ещё ищет волшебство). Я помогаю путешественникам увидеть настоящую Абхазию — атмосферную, тёплую, без суеты и шаблонов. Работаю в команде местных ребят, каждый из нас знает своё дело и вложил душу в наши маршруты.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Андрей
17 сен 2025
Не потеряйте того, что достигнуто Алевтиной.
П
Павел
31 мая 2025
Великолепная экскурсия! Мы не в первый раз в Абхазии и, конечно, все стандартные маршруты давно пройдены. А эта экскурсия - прекрасная возможность увидеть Абхазию немного с другой стороны. Это - Восточная Абхазия, она совсем другая. Интересные и очень красивые места, интересный и познавательный рассказ Алевтины - всё было просто прекрасно! Настоятельно рекомендую!
Ася
Ася
6 мая 2025
Тур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутов с толпами туристов, а спокойной поездки по Восточной Абхазии, утопающей в зелени и солнце.
читать дальше

Индивидуально, тихо и без суеты.
И это получилось! Алевтина откликнулась на наш заказ, при этом мы забронировали поездку буквально накануне вечером.
Маршрут основан на трёх локациях, о которых не так много информации в инете.
Собор Моква 10-12 веков, построенный царем Леоном. Очень тихое место с милой монахиней с очаровательным именем Медея. Приедете сюда и узнаете про башмачки)
Карстовая Отапская пещера с подземной рекой и 4 залами, доступными для посещения. Детям очень понравится такое приключение в резиновых ботфортах среди сталактитов и сталагмитов. Природа причудлива и ещё не облагорожена для толп туристов, как Афон.
И наверно самое красивое по сочетанию зелени, камня, моря и неба место - руины Генуэзской крепости Сан-Томмаза, которая возвышается над морем.
Алевтина показалась нам жизнерадостной и позитивной попутчицей, легким рассказчиком, без лишних исторических или политических экскурсов. Очень отзывчивая, откликающаяся на наши прихоти. Единственный момент - будьте готовы, что дороги в ВА, особенно сельские, очень плохи. Но после экскурсии можно заехать на термальный источник и снять усталость от дороги в горячей воде.
Спасибо за эту поездку, мы ещё вернемся.

Тур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутовТур выбрали с учётом того, что много где уже побывали ранее и хотелось не традиционных маршрутов
Саша
Саша
4 мая 2025
Незнаю что меня больше впечатлило, наш гид или красоты Абхазии 😅
Поездка очень понравилась, моя девушка была в восторге, хочет еще взять тур Алевтины.
Мы пока думаем куда еще поехать, все так было хорошо организовано!
Спасибо Алевтине за интересную поездку и за фотографии ❣️
Алиса
Алиса
4 мая 2025
Волшебное получилось путешествие у нас путешествие!

Совсем недавно с женой вернулись из невероятной поездки по сказочной Абхазии. Приезжаем сюда не первый год. Раньше много локаций посещали, но в отапской пещере не
читать дальше

были, да и уникальная фактория - наследие мореплавателей, была для меня удивлением.

Экскурсия была проведённой самой настоящей феей — Алевтиной! Мы прогулялись по таким местам, от которых захватывало дух: таинственная пещера Отап, старинный собор, и древнюю крепость, я даже не думал, что здесь жили генуэзцы, и после них даже что-то осталось. А крепость-то удивительная, в хорошем состоянии сохранилась.

Но главное чудо путешествия вовсе не достопримечательности, а сама Алевтина! От неё исходил такой мощный заряд любви к Абхазии, её рассказы, забота и её настрой. Её умение передать настроение каждого уголка превращало обычную экскурсию в настоящее путешествие во времени.

Именно она помогла посмотреть на Абхазию свежим взглядом, ощутить её душу и увидеть другие локации, где мы ещё не путешествовали.

Однозначно рекомендую отправляться сюда только с ней — впечатления будут настолько яркими, что захочется возвращаться снова и снова!

Волшебное получилось путешествие у нас путешествие!Волшебное получилось путешествие у нас путешествие!Волшебное получилось путешествие у нас путешествие!Волшебное получилось путешествие у нас путешествие!

Входит в следующие категории Сухума

Похожие экскурсии из Сухума

Христианская Абхазия
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Сухума
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Сухума к озеру Рица. Полюбуйтесь каньонами и водопадами, наслаждаясь комфортом и уникальными видами
16 ноя в 07:00
8 янв в 15:00
9500 ₽ за всё до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
На машине
8 часов
-
15%
21 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
Путешествие к озеру Рица - это возможность увидеть величественные каньоны и водопады Абхазии, а также познакомиться с её историей и традициями
Начало: В Сухуме
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 900 ₽14 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сухуме