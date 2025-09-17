Вы увидите то, чего нет в классических программах: таинственную Отапскую пещеру, руины Великой Абхазской стены, храм 10 века на холме и Генуэзскую крепость с панорамным видом на окрестности. По желанию заедем на форелевое хозяйство и завершим день вкусным обедом. Это возможность взглянуть на Абхазию с новой стороны: без толп туристов, со множеством историй и фотолокаций.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Этот маршрут подойдёт тем, кто устал от банальных экскурсий и ищет нечто настоящее — атмосферное, редкое и по-настоящему запоминающееся. Точки маршрута:

— один из древнейших храмов Абхазии, окружённый зеленью. Стоит на возвышенности, наполнен тишиной и особенной энергетикой. Идеальное место, чтобы просто посозерцать Генуэзская крепость Сан-Томмаза — небольшие, но живописные руины крепости на холме с прекрасным видом

— небольшие, но живописные руины крепости на холме с прекрасным видом Обед в традиционном месте — по желанию заедем перекусить в апацху (абхазское домашнее кафе) или на форелевое хозяйство. Там можно попробовать мясо на углях, мамалыгу, соусы, домашнее вино или поймать форель и тут же её приготовить — с лимоном и тёплым хлебом

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы:

Входные билеты в пещеру — 500 ₽ за чел.

Обед по желанию — 600–700 ₽ за чел.

Транспорт:

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf 6

При компании от 4-х человек — минивэн Toyota Alphard

В наличии детское кресло — обязательно укажите при бронировании, если вы путешествуете с ребёнком

Возраст и физическая подготовка: