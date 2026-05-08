Под столицей Абхазского царства находится одна из крупнейших полостей мира — здесь поместится спальный микрорайон! Вы раскроете, как природа создала эту громаду и кто из местных первым спустился в «бездонную яму», которую считали входом в преисподнюю.
Увидите подземные озёра, кальцитовые кружева, гроздья, свечи, сосульки и узнаете, как гроты пригодились учёным и творческим людям.
Описание экскурсии
- Вглубь пещеры и обратно вас доставит электропоезд. Внутри обустроены пешеходная дорожка, обзорные площадки, художественное освещение.
- Вы посетите 6 залов — настоящее подземное царство с озёрами, сталактитами, сталагмитами и другими кристаллическими образованиями.
- Узнаете, как сотни тысяч лет формировалась пещера, как её открыли и изучали, как сейчас в гротах проходят научные работы, концерты органной музыки, ярмарки народных ремёсел.
Организационные детали
- Едем на минивэне Toyota (Estima 5, Alphard 4, Noah, Voxy или Prius).
- Билет в пещеру оплачивается дополнительно — 1000 ₽.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 311 туристов
Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!
