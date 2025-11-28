Эта экскурсия проведёт вас сквозь века — от древних храмов и легенд до советских дач.
Вы увидите руины средневековых святынь, монастырь в скале, историческую столицу Лыхны, живописное ущелье Мчишта и легендарные резиденции Сталина и Горбачёва. А также услышите истории о князьях, промыслах и необычных традициях Абхазии.
Описание экскурсии
- Лыхны — древняя столица Абхазии: храм 13 века с оригинальными фресками, священная липа, историческая Лыхненская поляна и руины княжеского дворца Чачба-Шервашидзе
- Мюссера — легендарные дачи Сталина и Горбачёва, хранящие атмосферу недавнего прошлого
- Храм Амбара на берегу моря — руины средневековой святыни
- Скальный монастырь — загадочное место с преданиями и уникальной архитектурой
- Ущелье реки Мчишта, пробившая себе путь прямо из горы
- Форелевое хозяйство, основанное почти век назад и некогда считавшееся крупнейшим в регионе
- По желанию — чайная фабрика в Дурипше. Также можем заехать на винные, сырные и медовые дегустации
Вы узнаете:
- почему Лыхненская поляна стала символом народных собраний и политической жизни Абхазии
- истории о князьях Чачба-Шервашидзе и их дворце
- кто и когда построил монастырь в скале и какие тайны он хранит
- как Сталин обратил внимание на реку с форелью и основал знаменитое хозяйство
- какие традиции и обычаи сохранились в этих местах
- любопытные детали о советских дачах: от бытовых мелочей до исторических событий, происходивших в их стенах
Примерный тайминг
9:00 — выезд
10:30 — Лыхненский храм, Лыхненская поляна и священная липа
10:40 — Дурипшская чайная фабрика (по желанию)
11:20 — Мюссера: дача Сталина и Горбачёва
14:00 — храм Абмара
15:30 — Чернореченское форелевое хозяйство
16:00 — возвращение
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- Отдельно оплачиваются входные билеты на дачу Сталина и Горбачёва — 250 ₽ за чел., а также по желанию: зиплайн — 1000 ₽ за чел., дегустации — около 1000 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
С начала 2010-х годов я и моя команда влюблены в красоты Абхазии. И влюбляемся в эту невероятную страну всё больше с каждым днём. Теперь хотим показать это великолепие и вам!
