Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории о жизни в Абхазии. Узнайте больше о культуре и традициях региона
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
«Какие легенды окружают местных джигитов и красавиц и что в них правда»
Завтра в 08:30
24 авг в 08:30
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сердце Абхазии: от древних легенд до наших дней
Лыхны, Мюссера, храм Амбара и монастырь в скале - путешествие во времени из Сухума
«Эта экскурсия проведёт вас сквозь века — от древних храмов и легенд до советских дач»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
15 385 ₽ за всё до 7 чел.
- PPolina11 июля 2024Отличная экскурсия!
Все понравилось!
Всем советуем!
❤️
- ООльга31 июля 2023Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
- ММарина30 июля 2023Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.
- ААнна23 мая 2023Большой спасибо Раулю за организацию поездки!
Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в
- ССветлана9 октября 2022Очень хочу поделиться впечатлением. Вас выбрала по рекомендации, но,к сожалению, немного,разочарованы. В нашем понимании индивидуальная экскурсия должна совмещать не только
- ООлег25 августа 2022Рауль огромное спасибо тур был чудесный нам и детям очень понравилось. Всем рекомендую Вас как организатора
- ААлександра19 августа 2022Ездили с Раулем на Рицу и Гегский водопад. Дорога была веселая и смешная. Особенно в восторге сын 9 лет. Если хотите увидеть природу и горы можете смело ехать! На вопросы отвечал Рауль.
- ЛЛидия4 августа 2022Замечательное путешествие к озеру Риц и Гегскому водопаду! Специально выехали пораньше, по совету Рауля, чтобы людей было поменьше и не прогадали. Было малолюдно и прохладно. Очень понравилось!
- ЕЕвгения8 июля 2022Рауль очень аккуратный водитель, с ним комфортно путешествовать даже с детьми. Мы отлично провели день, давалось на каждую локацию сколько угодно времени, все самые интересные места он нам показал. Удачи и множества клиентов, Рауль!!
- ММаксим7 июля 2022Все было отлично
Единственный минус -это автомобиль, который мы получили по факту)
Договоренность была о другом авто
Сам маршрут и водопад были отличные
Однозначно,стоит посетить)
- ЮЮлия8 июня 2022Замечательная экскурсия к озеру Рица! Красота поражает! Вокруг горы! 🏔 По озеру можно покататься на лодке🚤
Рауль подскажет где и что
- ААнастасия14 мая 2022Очень понравилась поездка! Рауль замечательный и веселый гид. Маршрут всем нам очень понравился, места великолепные. Никто не торопил, времени на всё хватило с запасом) Поехали бы еще раз с удовольствием)
- ААнтон8 мая 2022Рауль красавчик, всём рекомендую, отвезёт, привезёт, всё покажет, экскурсия с удовольствием.
- ААлександра10 февраля 2021Спасибо огромное Раулю, за такую чудесную экскурсию! Рауль приехал к назначенному времени к отелю, мы сели в машину и тут
- ММихаил8 января 2021Спасибо большое Раулю за экскурсию и за водительское мастерство на сложных участках дороги! Виды и природа - замечательные!
- ВВасилий16 августа 2020Договорились о начале маршрута не с Сухума, а с Гагры, но утром у гида произошла какая-то заминка и к нам
