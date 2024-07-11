P Polina Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Отличная экскурсия!

Все понравилось!

Всем советуем!

❤️

О Ольга Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!

М Марина Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.

А Анна Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду

Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в читать дальше этот день заменить поездку на путешествие в Новый Афон. Но обратите внимание, что к Рице точно стоит добавить Гегский водопад (особенно – фанатам Шерлока Холмса, именно там снимали его поединок с Мориарти), а для этого нужен специальный транспорт.



А что касается нашей поездки: организация – прекрасная, все четко, вовремя, наш гид Руслан спланировал посещение Новоафонской пещеры, Анакопийской крепости и других достопримечательностей так, чтобы мы все успели, и учел все наши пожелания (что обычно непросто:)).



С Светлана Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду

Очень хочу поделиться впечатлением. Вас выбрала по рекомендации, но,к сожалению, немного,разочарованы. В нашем понимании индивидуальная экскурсия должна совмещать не только услуги водителя, но и услуги гида. Как-то дороговато. Учитывая то, что за все оплачиваешь дополнительно. Рауль- отличный водитель. Сама поездка была экстремальной, насыщенной и веселой. Спасибо большое за доставленное удовольствие.

О Олег Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Рауль огромное спасибо тур был чудесный нам и детям очень понравилось. Всем рекомендую Вас как организатора

А Александра Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Ездили с Раулем на Рицу и Гегский водопад. Дорога была веселая и смешная. Особенно в восторге сын 9 лет. Если хотите увидеть природу и горы можете смело ехать! На вопросы отвечал Рауль.

Л Лидия Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Замечательное путешествие к озеру Риц и Гегскому водопаду! Специально выехали пораньше, по совету Рауля, чтобы людей было поменьше и не прогадали. Было малолюдно и прохладно. Очень понравилось!

Е Евгения Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Рауль очень аккуратный водитель, с ним комфортно путешествовать даже с детьми. Мы отлично провели день, давалось на каждую локацию сколько угодно времени, все самые интересные места он нам показал. Удачи и множества клиентов, Рауль!!

М Максим Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Все было отлично

Единственный минус -это автомобиль, который мы получили по факту)

Договоренность была о другом авто

Сам маршрут и водопад были отличные

Однозначно,стоит посетить)

Ю Юлия Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду

Рауль подскажет где и что читать дальше лучше покушать))🍖🫓🫖

Ю Юлия Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду

Замечательная экскурсия к озеру Рица! Красота поражает! Вокруг горы! 🏔 По озеру можно покататься на лодке🚤

А Анастасия Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Очень понравилась поездка! Рауль замечательный и веселый гид. Маршрут всем нам очень понравился, места великолепные. Никто не торопил, времени на всё хватило с запасом) Поехали бы еще раз с удовольствием)

А Антон Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Рауль красавчик, всём рекомендую, отвезёт, привезёт, всё покажет, экскурсия с удовольствием.

А Александра Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду

Спасибо огромное Раулю, за такую чудесную экскурсию! Рауль приехал к назначенному времени к отелю, мы сели в машину и тут начались наши приключения) Мы посмотрели красивейшие водопады, преодолели несколько километров бездорожья, иногда было страшно, но это того стоит! Прокатились на Тарзанке. Пофотографировались в самых необычных и красивых местах. По дороге попробовали вкусное вино и сыр. А завершающей точкой был вкусный обед на озере Рицца!!!! Очень вкусная абхазская кухня! Впечатления на всю жизнь! Думаю ещё вернёмся летом и обязательно повторим эту экскурсию!!!! И очень было приятно, когда экскурсовод поддерживает все темы для разговора, при этом рассказывает экскурсию и заряжает положительными эмоциями!!! БРАВО!

М Михаил Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду Спасибо большое Раулю за экскурсию и за водительское мастерство на сложных участках дороги! Виды и природа - замечательные!