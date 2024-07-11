Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Сухума с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Сухуме, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории о жизни в Абхазии. Узнайте больше о культуре и традициях региона
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
«Какие легенды окружают местных джигитов и красавиц и что в них правда»
Завтра в 08:30
24 авг в 08:30
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Сердце Абхазии: от древних легенд до наших дней
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сердце Абхазии: от древних легенд до наших дней
Лыхны, Мюссера, храм Амбара и монастырь в скале - путешествие во времени из Сухума
«Эта экскурсия проведёт вас сквозь века — от древних храмов и легенд до советских дач»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
15 385 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Polina
    11 июля 2024
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Отличная экскурсия!
    Все понравилось!
    Всем советуем!
    ❤️
  • О
    Ольга
    31 июля 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
  • М
    Марина
    30 июля 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.
  • А
    Анна
    23 мая 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Большой спасибо Раулю за организацию поездки!
    Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в
    этот день заменить поездку на путешествие в Новый Афон. Но обратите внимание, что к Рице точно стоит добавить Гегский водопад (особенно – фанатам Шерлока Холмса, именно там снимали его поединок с Мориарти), а для этого нужен специальный транспорт.

    А что касается нашей поездки: организация – прекрасная, все четко, вовремя, наш гид Руслан спланировал посещение Новоафонской пещеры, Анакопийской крепости и других достопримечательностей так, чтобы мы все успели, и учел все наши пожелания (что обычно непросто:)).

    Было тепло, душевно, интересно и уже хочется снова куда-то поехать! Ребята, вы лучшие!

  • С
    Светлана
    9 октября 2022
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Очень хочу поделиться впечатлением. Вас выбрала по рекомендации, но,к сожалению, немного,разочарованы. В нашем понимании индивидуальная экскурсия должна совмещать не только
    услуги водителя, но и услуги гида. Как-то дороговато. Учитывая то, что за все оплачиваешь дополнительно. Рауль- отличный водитель. Сама поездка была экстремальной, насыщенной и веселой. Спасибо большое за доставленное удовольствие.

  • О
    Олег
    25 августа 2022
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Рауль огромное спасибо тур был чудесный нам и детям очень понравилось. Всем рекомендую Вас как организатора
  • А
    Александра
    19 августа 2022
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Ездили с Раулем на Рицу и Гегский водопад. Дорога была веселая и смешная. Особенно в восторге сын 9 лет. Если хотите увидеть природу и горы можете смело ехать! На вопросы отвечал Рауль.
  • Л
    Лидия
    4 августа 2022
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Замечательное путешествие к озеру Риц и Гегскому водопаду! Специально выехали пораньше, по совету Рауля, чтобы людей было поменьше и не прогадали. Было малолюдно и прохладно. Очень понравилось!
  • Е
    Евгения
    8 июля 2022
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Рауль очень аккуратный водитель, с ним комфортно путешествовать даже с детьми. Мы отлично провели день, давалось на каждую локацию сколько угодно времени, все самые интересные места он нам показал. Удачи и множества клиентов, Рауль!!
  • М
    Максим
    7 июля 2022
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Все было отлично
    Единственный минус -это автомобиль, который мы получили по факту)
    Договоренность была о другом авто
    Сам маршрут и водопад были отличные
    Однозначно,стоит посетить)
  • Ю
    Юлия
    8 июня 2022
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Замечательная экскурсия к озеру Рица! Красота поражает! Вокруг горы! 🏔 По озеру можно покататься на лодке🚤
    Рауль подскажет где и что
    лучше покушать))🍖🫓🫖
    На водопад попали, когда еще снег лежал. Но этим интересней было… сначала видна только верхняя часть, но обошли снежный холм и… 😱 величественный поток падает вниз, уменьшая снежное ограждение. Лучше самим хоть раз увидеть, чем читать восторженные отзывы🥳

  • А
    Анастасия
    14 мая 2022
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Очень понравилась поездка! Рауль замечательный и веселый гид. Маршрут всем нам очень понравился, места великолепные. Никто не торопил, времени на всё хватило с запасом) Поехали бы еще раз с удовольствием)
  • А
    Антон
    8 мая 2022
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Рауль красавчик, всём рекомендую, отвезёт, привезёт, всё покажет, экскурсия с удовольствием.
  • А
    Александра
    10 февраля 2021
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Спасибо огромное Раулю, за такую чудесную экскурсию! Рауль приехал к назначенному времени к отелю, мы сели в машину и тут
    начались наши приключения) Мы посмотрели красивейшие водопады, преодолели несколько километров бездорожья, иногда было страшно, но это того стоит! Прокатились на Тарзанке. Пофотографировались в самых необычных и красивых местах. По дороге попробовали вкусное вино и сыр. А завершающей точкой был вкусный обед на озере Рицца!!!! Очень вкусная абхазская кухня! Впечатления на всю жизнь! Думаю ещё вернёмся летом и обязательно повторим эту экскурсию!!!! И очень было приятно, когда экскурсовод поддерживает все темы для разговора, при этом рассказывает экскурсию и заряжает положительными эмоциями!!! БРАВО!

  • М
    Михаил
    8 января 2021
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Спасибо большое Раулю за экскурсию и за водительское мастерство на сложных участках дороги! Виды и природа - замечательные!
  • В
    Василий
    16 августа 2020
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Договорились о начале маршрута не с Сухума, а с Гагры, но утром у гида произошла какая-то заминка и к нам
    подъехал другой гид на другом УАЗе с опозданием на 30 мин. В душе повозмущались, но списали на растояниее от Сухума до Гагры. Дальше просто огонь гид проехал всякую мелочевку оставив её на обратный путь при необходимости. Мы сразу поехали по самым хорошим местам + приятные бонусы в виде остановок в местах не входящих в основной маршрут.

Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Сухума в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2025 году