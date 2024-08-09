Погрузитесь в атмосферу полного релакса и оздоровления, посетив горячие источники Кындыг.
В программе экскурсии: оздоровительный гидромассаж, грязевые ванны, прогулка по эвкалиптовой роще, купание в гейзерном сероводородном источнике и душ Шарко.
Несколько часов отдыха и релакса в окружении природы помогут восстановить силы и улучшить самочувствие. Это идеальный способ провести время с пользой для здоровья в живописной Абхазии
В программе экскурсии: оздоровительный гидромассаж, грязевые ванны, прогулка по эвкалиптовой роще, купание в гейзерном сероводородном источнике и душ Шарко.
Несколько часов отдыха и релакса в окружении природы помогут восстановить силы и улучшить самочувствие. Это идеальный способ провести время с пользой для здоровья в живописной Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Гидромассаж
- 💧 Грязевые ванны
- 🌳 Прогулка по эвкалиптовой роще
- ♨️ Купание в сероводородном источнике
- 🚿 Душ Шарко
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Что можно увидеть
- Гидромассаж
- Грязевые ванны
- Эвкалиптовая роща
- Гейзерный сероводородный источник
- Душ Шарко
Описание экскурсии
Что вас ждет: Мы отправимся в село Кындыг, где посетим большой spa-комплекс. Поплаваем в бассейнах, примем ванны — грязевые или с гидромассажем, и просто приятно отдохнем. В программе:
• оздоровительный гидромассаж, • грязевые ванны, • прогулка по эвкалиптовой роще, • купание в гейзерном сероводородном источнике, • душ Шарко. Важная информация:Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.
Ежедневно в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 000 ₽
|Детский (7-11)
|900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: взрослый - 300 руб. /чел., детский - 200 руб. чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Внимание! Уважаемые гости! Для удобства и быстрого получения интересующей вас информации, пожалуйста оставляйте контактный телефон и электронную почту, даже если Вы просто хотите задать вопрос. Это очень сокращает время Вашего ожидания. Наш менеджер свяжется с вами в течение 1 часа после Вашего обращения
- В Абхазии время московское, обращайте внимание при пересечении границы, чтоб не сбилось
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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