Погрузитесь в атмосферу полного релакса и оздоровления, посетив горячие источники Кындыг. В программе экскурсии: оздоровительный гидромассаж, грязевые ванны, прогулка по эвкалиптовой роще, купание в гейзерном сероводородном источнике и душ Шарко. Несколько часов отдыха и релакса в окружении природы помогут восстановить силы и улучшить самочувствие. Это идеальный способ провести время с пользой для здоровья в живописной Абхазии

Описание экскурсии