SPA по-абхазски: путешествие к горячим источникам

Проведите незабываемый день на горячих источниках Кындыг. Гидромассаж, грязевые ванны и душ Шарко подарят вам здоровье и релакс
Погрузитесь в атмосферу полного релакса и оздоровления, посетив горячие источники Кындыг.

В программе экскурсии: оздоровительный гидромассаж, грязевые ванны, прогулка по эвкалиптовой роще, купание в гейзерном сероводородном источнике и душ Шарко.

Несколько часов отдыха и релакса в окружении природы помогут восстановить силы и улучшить самочувствие. Это идеальный способ провести время с пользой для здоровья в живописной Абхазии

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Гидромассаж
  2. 💧 Грязевые ванны
  3. 🌳 Прогулка по эвкалиптовой роще
  4. ♨️ Купание в сероводородном источнике
  5. 🚿 Душ Шарко
SPA по-абхазски: путешествие к горячим источникам
SPA по-абхазски: путешествие к горячим источникам
SPA по-абхазски: путешествие к горячим источникам
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Гидромассаж
  • Грязевые ванны
  • Эвкалиптовая роща
  • Гейзерный сероводородный источник
  • Душ Шарко

Описание экскурсии

Что вас ждет: Мы отправимся в село Кындыг, где посетим большой spa-комплекс. Поплаваем в бассейнах, примем ванны — грязевые или с гидромассажем, и просто приятно отдохнем. В программе:

• оздоровительный гидромассаж, • грязевые ванны, • прогулка по эвкалиптовой роще, • купание в гейзерном сероводородном источнике, • душ Шарко. Важная информация:

Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.

Ежедневно в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)1 000 ₽
Детский (7-11)900 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты: взрослый - 300 руб. /чел., детский - 200 руб. чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Внимание! Уважаемые гости! Для удобства и быстрого получения интересующей вас информации, пожалуйста оставляйте контактный телефон и электронную почту, даже если Вы просто хотите задать вопрос. Это очень сокращает время Вашего ожидания. Наш менеджер свяжется с вами в течение 1 часа после Вашего обращения
  • В Абхазии время московское, обращайте внимание при пересечении границы, чтоб не сбилось
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сухума

ГрупповыеВыездныеSPAТермальные источникиПрирода и пейзажиОт вашего отеля

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