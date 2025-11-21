Здесь, в горах Абхазии, круглый год из земли хлещет горячая минеральная вода. Кындыгские источники — природное спа, где можно восстановить силы, взбодриться и насладиться теплом.
Вы подставите уставшие плечи под струи воды, а по желанию попробуете на себе эффект от местной лечебной грязи.
Вы подставите уставшие плечи под струи воды, а по желанию попробуете на себе эффект от местной лечебной грязи.
Описание экскурсии
Кындыгские термальные источники известны своей хлоридно-кальциево-натриевой минеральной водой. При выходе из земли она достигает температуры закипания, а затем через трубопроводы подаётся в резервуар, где остывает до комфортных 45 °C.
В этой поездке вы:
- окунётесь в природные ванны
- попробуете лечебную грязь и смоете её в бассейне с минеральной водой
- взбодритесь благодаря гидромассажным водопадам
- ощутите лёгкость и обновление
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Toyota Estima 5 или Toyota Alphard 4, Toyota Noah, Toyota Voxy Toyota Prius
- Дополнительные расходы: термальные источники — 300 ₽, обед (по желанию)
- В поездке с вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 189 туристов
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод, родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
gubanova
21 ноя 2025
Рекомендую Андрея, как отличного гида, знающего рассказчика и опытного водителя! Помимо природного спа мы смогли посетить старую электростанцию в Черниговке. Ездили втроём с ребенком 5 лет, ребенок впечатлён поездкой. Термальные
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
2 дек в 09:45
5 дек в 13:30
900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + Кындыг
Путешествие по живописным местам Абхазии: ущелье Черниговка, село Мерхеул и термальные источники Кындыга. Незабываемый день на природе
Начало: В центре Сухума
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
1 дек в 14:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
Откройте для себя уникальные уголки Абхазии: прогулка по каньону, древний храм и отдых в горячих источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.