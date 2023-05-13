Что может быть лучше насыщенного путешествия к живописным красотам Страны Души? Только путешествие с пользой для здоровья!

Термальный источник в селе Кындыг

Целебный комплекс под открытым небом! Кындыгский источник — это гордость всей Абхазии: туда приезжают, чтобы насладиться природным гидромассажем, грязевыми ваннами, термальным душем и поправить своё здоровье. Источник особенно полезен для людей с проблемами ЖКТ, а также сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной систем.

Недалеко от Сухума в горах, в селе Черниговка расположен замечательный ресторанчик Ассир, который находится в ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады. Вход на территорию ресторанчика украшает арка со стильным фонтаном. Сам ресторан состоит из множества уединенных уголков и беседок. Это может быть беседка над водой, или прямо на скале.

Но какой бы не была вкусной кухня, отдыхающие едут сюда скорее, как на экскурсию, ведь сюжетов для фотосессий довольно много. Это и нависающие скалы, и горная река, и огромные валуны среди бушующего потока, и водопады. Если пройти дальше по ущелью, то попадете к небольшому озеру, в котором можно освежиться в холодной воде горной реки.

Бонусом ко всему мы посетим средневековую крепость генуэзского периода Сан-Томмазо(XIII век), Дворец Николая Смецкого, Драндский Собор VI века.