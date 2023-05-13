Приглашаем в незабываемый тур, который удивит вас не только потрясающими пейзажами рек и скал, но и своей природной исцеляющей силой! Посетим Кындыгский источник, чтобы насладиться природным гидромассажем, грязевыми ваннами, термальным душем и поправить своё здоровье и пообедаем в ресторане Ассир, который находится в ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что может быть лучше насыщенного путешествия к живописным красотам Страны Души? Только путешествие с пользой для здоровья!
Термальный источник в селе Кындыг
Целебный комплекс под открытым небом! Кындыгский источник — это гордость всей Абхазии: туда приезжают, чтобы насладиться природным гидромассажем, грязевыми ваннами, термальным душем и поправить своё здоровье. Источник особенно полезен для людей с проблемами ЖКТ, а также сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной систем.
Недалеко от Сухума в горах, в селе Черниговка расположен замечательный ресторанчик Ассир, который находится в ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады. Вход на территорию ресторанчика украшает арка со стильным фонтаном. Сам ресторан состоит из множества уединенных уголков и беседок. Это может быть беседка над водой, или прямо на скале.
Но какой бы не была вкусной кухня, отдыхающие едут сюда скорее, как на экскурсию, ведь сюжетов для фотосессий довольно много. Это и нависающие скалы, и горная река, и огромные валуны среди бушующего потока, и водопады. Если пройти дальше по ущелью, то попадете к небольшому озеру, в котором можно освежиться в холодной воде горной реки.
Бонусом ко всему мы посетим средневековую крепость генуэзского периода Сан-Томмазо(XIII век), Дворец Николая Смецкого, Драндский Собор VI века.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Сбор в ущелье Черниговка — 200р
- Обед — 800-1000р
- Входные билеты на источники — 300р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Договримся в ходе бронированияЗавершение: Там же где встретимся, либо как договоримся
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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