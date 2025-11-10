Путешествие начинается с прогулки по ущелью реки Мачара, где безопасные тропы и мостики проведут через водопады и изумрудные озёра.
Затем гости смогут расслабиться в термальных источниках Кындыга, наслаждаясь минеральной водой и
Затем гости смогут расслабиться в термальных источниках Кындыга, наслаждаясь минеральной водой и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по живописному ущелью
- 💧 Купание в термальных источниках
- 🌳 Отдых в эвкалиптовой роще
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Ущелье Черниговка
- Горячие источники Кындыг
- Эвкалиптовая роща
Описание экскурсии
Прогулка по ущелью реки Мачара
- Маршрут проходит по оборудованным мостикам и тропам, поэтому вам будет не только красиво, но и комфортно
- Вокруг будут живописные водопады, мельницы, изумрудные озёра и скалы, покрытые мхом
- Вы ощутите прохладу горной реки — в жаркий день это особое наслаждение
- Сделаете отличные снимки с обзорных площадок
Купание в термальных источниках Кындыга
- Вы расслабитесь в бассейнах с минеральной водой разных температур
- Опробуете горячий душ с массажным эффектом
- Примете целебные грязевые ванны
Завершение экскурсии в эвкалиптовой роще
Отдохнём в тени деревьев, насыщая лёгкие эфирными маслами!
Организационные детали
Поездка проходит на авто Toyota Alphard, есть детское кресло.
Дополнительные расходы
- Вход в ущелье — 300 ₽ за чел., дети до 7 лет бесплатно
- Горячие источники — 300 ₽ за чел., дети до 7 лет бесплатно
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиас — ваш гид в Сухуме
Меня зовут Алиас, родился в Абхазии. По образованию я историк, занимаюсь индивидуальными экскурсиями уже 7 лет. Буду рад познакомить вас с нашим удивительным краем!Задать вопрос
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + Кындыг
Путешествие по живописным местам Абхазии: ущелье Черниговка, село Мерхеул и термальные источники Кындыга. Незабываемый день на природе
Начало: В центре Сухума
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 ноя в 14:00
1300 ₽ за человека
-
20%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Черниговка, Дранда и природный SPA
Уникальная фото-прогулка: водопады, древний храм и термальные источники. Откройте для себя красоту Абхазии и сохраните её в фотоальбоме
Начало: От удобного вам адреса в Сухуме
12 ноя в 10:30
13 ноя в 10:30
8800 ₽
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
Откройте для себя уникальные уголки Абхазии: прогулка по каньону, древний храм и отдых в горячих источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
16 ноя в 08:00
19 янв в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.